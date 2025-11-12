Трамп надушил президента Сирии собственным парфюмом. Видео

Video

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа получил в подарок от американского лидера Дональда Трампа одеколон собственной марки, который, по его утверждению, является «лучшим ароматом».

«Это мужской аромат», — сказал Трамп, сняв золотой колпачок с флакона одеколона, прежде чем распылить его на сирийского лидера. «Это лучший аромат. Понятно?» — добавил он.

Трамп отметил, что подготовил еще один флакон в подарок для супруги аш-Шараа, спросив: «Сколько у вас жен? Одна?» Президент Сирии на переходный период рассмеялся и подтвердил, что у него только одна жена. «С вами, ребята, никогда нельзя знать наверняка», — ответил Трамп.

Одеколон в лимитированной серии с золотой статуэткой Victory 47 поступил в продажу в июле, цена — $249. На сайте указано, что аромат предназначен для «патриотов, которые никогда не отступают, как президент Трамп».

Встреча Трампа с президентом Сирии прошла 10 ноября. Аш-Шараа стал первым сирийским лидером с момента провозглашения независимости страны в 1946 году, который побывал в Вашингтоне. В преддверии встречи американский президент объявил о снятии с Сирии санкций, а после переговоров заявил: «Мы хотим, чтобы Сирия стала успешной страной, и я считаю, что президент аш-Шара способен это сделать».