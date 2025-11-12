 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Политика⁠,
0

Трамп надушил президента Сирии собственным парфюмом. Видео

Трамп надушил президента Сирии собственным парфюмом

Трамп надушил президента Сирии собственным парфюмом. Видео
Video

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа получил в подарок от американского лидера Дональда Трампа одеколон собственной марки, который, по его утверждению, является «лучшим ароматом».

«Это мужской аромат», — сказал Трамп, сняв золотой колпачок с флакона одеколона, прежде чем распылить его на сирийского лидера. «Это лучший аромат. Понятно?» — добавил он.

Трамп отметил, что подготовил еще один флакон в подарок для супруги аш-Шараа, спросив: «Сколько у вас жен? Одна?» Президент Сирии на переходный период рассмеялся и подтвердил, что у него только одна жена. «С вами, ребята, никогда нельзя знать наверняка», — ответил Трамп.

Одеколон в лимитированной серии с золотой статуэткой Victory 47 поступил в продажу в июле, цена — $249. На сайте указано, что аромат предназначен для «патриотов, которые никогда не отступают, как президент Трамп».

Чего ожидать от «исторического» визита сирийского лидера в Белый дом
Политика
Ахмед аш-Шараа и Дональд Трамп в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, 14 мая 2025&nbsp;г.

Встреча Трампа с президентом Сирии прошла 10 ноября. Аш-Шараа стал первым сирийским лидером с момента провозглашения независимости страны в 1946 году, который побывал в Вашингтоне. В преддверии встречи американский президент объявил о снятии с Сирии санкций, а после переговоров заявил: «Мы хотим, чтобы Сирия стала успешной страной, и я считаю, что президент аш-Шара способен это сделать».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией

В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео

Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море

Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии

В России создали войска беспилотных систем

Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций
Теги
Персоны
Дональд Трамп Ахмед аш-Шараа США Сирия
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Ахмед Абу Мухаммед аль-Джулани аш-Шараа фото
Ахмед Абу Мухаммед аль-Джулани аш-Шараа
политик, временный президент Сирии
1 января 1982 года

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Аш-Шараа рассказал, почему Сирия заинтересована в поддержке России
Политика
Аш-Шараа заявил, что Сирия теперь является союзником США
Политика
США частично сняли санкции с Сирии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 12 ноября
EUR ЦБ: 94,2 (+0,27) Инвестиции, 02:16 Курс доллара на 12 ноября
USD ЦБ: 81,36 (+0,34) Инвестиции, 02:16
Reuters узнал, что ЛУКОЙЛ после санкций обратился с просьбой к США Бизнес, 23:51
Кения сообщила о запросах родственников об участии кенийцев в боях с ВСУ Политика, 23:51
Захарова обвинила Киев в срыве договоренности по обмену пленными Политика, 23:41
Аэропорт Тамбова приостановил полеты Политика, 23:13
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 23:00
Белый дом назвал возможную дату остановки шатдауна Политика, 22:58
Посольство ФРГ ответило на обвинение в незаконной эксгумации в России Политика, 22:54
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Трамп надушил президента Сирии собственным парфюмом. Видео Политика, 22:36
Учредителя «Медиазоны» оштрафовали за нарушение закона об иноагентах Политика, 22:31
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 22:30
Арт-галерею принцессы Евгении обвинили в нарушении санкций против России Политика, 22:21
ФСБ задержала организаторов нелегальной миграции 5 тыс. человек Общество, 22:19
Кремль заявил, что надеется на готовность Трампа к содействию по Украине Политика, 22:18
Кремль ответил на сообщения о гражданах ЮАР в зоне конфликта Политика, 22:11