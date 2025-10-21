 Перейти к основному контенту
Общество
0

Власти рассмотрят вариант дополнительных поставок бензина в ряд регионов

Отраслевые министерства и ведомства рассмотрят вопрос об организации дополнительных поставок бензина и дизельного топлива в отдельные регионы России. Этот пункт включен в повестку заседания штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов под руководством вице-премьера Александра Новака, которое пройдет 22 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Кроме того, на совещании планируется обсудить поставки топлива для нужд сельхозпроизводителей, зимние запасы дизельного топлива во всех субъектах России, а также выполнение нефтяными компаниями рекомендаций Минэнерго по обеспечению достаточного объема производства.

В заседании примут участие представители Минэнерго, ФАС, Минсельхоза, Минтранса и руководители ведущих нефтяных компаний. Они доложат о текущей ситуации с поставками топлива на внутренний рынок и экспорт, а также о ценах на автозаправках.

Новак не увидел необходимости в импорте бензина
Политика
Александр Новак

Ранее, 12 октября, президент России Владимир Путин подписал указ, временно отменяющий порог отклонения цен при расчете топливного демпфера. С 1 октября по 1 мая выплаты нефтяным компаниям по демпферу будут производиться без учета разницы между средними оптовыми и предельными ценами на 92-й бензин и дизельное топливо.

Суть топливного демпфера заключается в том, что правительство, выплачивая субсидию переработчикам, мотивирует нефтяников поставлять больше бензина и дизеля на внутренний рынок, а не на экспорт. Если продавать топливо за рубеж выгоднее, чем внутри страны, то с помощью демпферного механизма власти компенсируют нефтяным компаниям разницу с экспортом, стабилизируя таким образом динамику цен. Но если внутренние цены на топливо становятся выше определенных значений, демпферные выплаты обнуляются.

По действующим правилам, при отклонении оптовых цен в среднем за месяц на 10% по бензину и 20% по дизелю выплаты не осуществляются. Однако из-за роста цен на топливо летом правительство обсуждало расширение диапазона отклонений. Решение о моратории на обнуление демпфера было принято на фоне сохранявшегося в октябре напряжения на топливном рынке.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
бензин топливо власти Александр Новак
Александр Новак фото
Александр Новак
политик, вице-премьер России
23 августа 1971 года
