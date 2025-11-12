Путин объявил благодарность Якубовичу, Гордону и Гузеевой
Президент Владимир Путин поощрил благодарностью несколько десятков сотрудников «Первого канала», в том числе телеведущих Александра Гордона, Ларису Гузееву и Леонида Якубовича.
Распоряжение президента опубликовано на портале правовых актов.
Благодарность объявлена «за заслуги в области средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу».
Материал дополняется
