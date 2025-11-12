 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Путин объявил благодарность Якубовичу, Гордону и Гузеевой

Лариса Гузеева
Лариса Гузеева (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

Президент Владимир Путин поощрил благодарностью несколько десятков сотрудников «Первого канала», в том числе телеведущих Александра Гордона, Ларису Гузееву и Леонида Якубовича.

Распоряжение президента опубликовано на портале правовых актов.

Благодарность объявлена «за заслуги в области средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу».

Материал дополняется

Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией

В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео

Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море

Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии

В России создали войска беспилотных систем

Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций

Лента новостей
Курс евро на 12 ноября
EUR ЦБ: 94,2 (+0,27) Инвестиции, 02:16 Курс доллара на 12 ноября
USD ЦБ: 81,36 (+0,34) Инвестиции, 02:16
МИД Украины объяснил приостановку переговоров с Россией Политика, 19:19
Чикунова и Ефимова проиграли 18-летней пловчихе на чемпионате России Спорт, 19:15
Пять провалов и одна победа: как улучшить стратегическое планирование Образование, 19:14
Акции Citigroup выросли на фоне разрешения Путина продать Ситибанк Инвестиции, 19:05
Оже-Альяссим одержал волевую победу над Шелтоном на Итоговом турнире ATP Спорт, 19:02
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
Россия выпустит бонды в юанях. Привлекут ли они инвесторовПодписка на РБК, 19:00
Посольство Малави заявило об отсутствии данных о вывозе девушек в Россию Политика, 18:59
Канада ввела санкции против Игоря Чайки и «Арктик СПГ 2» Политика, 18:50
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
Жена актера «Ментовских войн» Ивана Фирсова назвала причину смерти мужа Общество, 18:42
Сборная России назвала капитана на матч с командой Перу Спорт, 18:39
Два украинских министра подали в отставку из-за дела Миндича Политика, 18:33
На Украине произошла авария на урановом руднике Общество, 18:21