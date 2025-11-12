 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны сообщило о поражении «Геранью» пункта управления РЭБ ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Российские расчеты дронов-камикадзе «Герань-2» поразили пункт управления 20-й отдельной бригады войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) объединенного командования «Север» ВСУ в районе населенного пункта Октябрьское на рыльском направлении, сообщило Минобороны России в телеграм-канале.

Минобороны опубликовало цитату после данных о наступлении в тумане
Политика
Фото:Минобороны России

В ежедневной сводке Минобороны днем сообщило о нанесении поражения объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам запуска дронов, позициям подразделений ПВО и пунктам временной дислокации ВСУ в 149 районах.

В ДНР российские военнослужащие установили полный контроль над населенным пунктом Сухой Яр.

Что касается других регионов, военные нанесли поражение живой силе и технике некоторых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Степногорск, Малая Токмачка, Новоандреевка Запорожской области и Никольское Херсонской области.

Авторы
Теги
Полина Минаева
Минобороны РЭБ ВСУ ВС России

Материалы по теме
Минобороны России представило эмблему войск беспилотных систем
Политика
Минобороны сообщило о полном контроле над Сухим Яром в ДНР
Политика
FT узнал, что ВСУ часть фронта обороняют только БПЛА из-за нехватки людей
Политика
Лента новостей
Курс евро на 12 ноября
EUR ЦБ: 94,2 (+0,27) Инвестиции, 02:16 Курс доллара на 12 ноября
USD ЦБ: 81,36 (+0,34) Инвестиции, 02:16
Путин поблагодарил Токаева за поддержку русского языка в Казахстане Политика, 17:42
Песков объяснил, каких лидеров Путин приглашает в свою квартиру Политика, 17:40
Япония прокомментировала возможность введения антироссийских санкций Политика, 17:36
Вице-чемпионка мира по сноуборду попала под снежный обвал в Японии Спорт, 17:29
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
«Зеленый день» «Сбера»: как получить рекордный кешбэк в ноябре Отрасли, 17:27
В Италии начали расследовать «снайперский туризм» в Сараево Политика, 17:23
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Мужчине, заплатившему за «наследство из Африки», отказали в компенсации Общество, 17:19
Как выглядит дом в Москве, где мелодию для домофона придумал композитор РБК и TATE, 17:15
В Минтрансе прокомментировали планы AirAsia летать в Россию Экономика, 17:15
В Москве арестовали укравшего и убившего собаку мужчину Общество, 17:12
В Госдуме отказались увеличить оклады солдатам-срочникам Политика, 17:10
Акинфеев ответил на вопрос о работе тренером Спорт, 17:08
Как нейросети напишут за вас резюме и найдут работу: 10+ инструментов Образование, 17:04