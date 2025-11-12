Минобороны сообщило о поражении «Геранью» пункта управления РЭБ ВСУ
Российские расчеты дронов-камикадзе «Герань-2» поразили пункт управления 20-й отдельной бригады войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) объединенного командования «Север» ВСУ в районе населенного пункта Октябрьское на рыльском направлении, сообщило Минобороны России в телеграм-канале.
В ежедневной сводке Минобороны днем сообщило о нанесении поражения объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам запуска дронов, позициям подразделений ПВО и пунктам временной дислокации ВСУ в 149 районах.
В ДНР российские военнослужащие установили полный контроль над населенным пунктом Сухой Яр.
Что касается других регионов, военные нанесли поражение живой силе и технике некоторых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Степногорск, Малая Токмачка, Новоандреевка Запорожской области и Никольское Херсонской области.
