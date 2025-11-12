Минобороны опубликовало цитату после данных о наступлении в тумане
Министерство обороны на фоне сообщений о продвижении в Покровске (Красноармейске) российских военных благодаря туману опубликовало в своем Telegram канале картинку, на которой изображен военнослужащий с оружием в тумане. Подпись к ней гласит «Но мы пройдем опасный путь через туман» (цитата из песни группы «Сектор газа» «Туман» 1995 года).
Накануне в российских и украинских СМИ появилась запись, на котором видно, как десятки российских военнослужащих передвигаются в сильном тумане на въезде в Покровск (Красноармейск). Собеседники британской «Би-би-си» в украинской армии признали, что в условиях тумана беспилотники ВСУ неэффективны, а отсутствие воздушной разведки способствовало переброске российских подразделений в город.
По данным Минобороны российские военные продолжают уничтожение окруженных в Покровске и наступают в Центральном районе города, а также в западной промзоне.
