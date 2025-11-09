 Перейти к основному контенту
В «Яндексе» ответили, поработит ли человека ИИ

Сюжет
Радио РБК
Директор по развитию технологий искусственного интеллекта Яндекса Александр Крайнов не ждет победы машины над человеком и не верит в исчезновение привычных профессий
Искусственный интеллект не подчинит себе человечество, выживание ИИ зависит от его сотрудничества с людьми, заявил в эфире Радио РБК директор по развитию технологий искусственного интеллекта «Яндекс» Александр Крайнов.

«Я абсолютно уверен, что искусственный интеллект нас не поработит. Иногда может конечно сложиться такое заблуждение, глядя на его прогресс, что у него появятся свои мысли, цели, отличные от тех, которые ему ставят, и он начнет захватывать мир», — сказал он.

По его словам, «стратегия выживания для ИИ — сотрудничество с человеком». Кроме этого, Крайнов уверен, что у искусственного интеллекта не получится заменить человеческие профессии, но рынок труда в любом случае будет трансформироваться.

«Крестный отец» ИИ рассказал, когда компьютер превзойдет человека
Технологии и медиа
Джеффри Хинтон

Ранее, 6 ноября, Financial Times писала, что «крестные родители» искусственного интеллекта (ИИ) считают, что он уже превосходит человека во многих задачах.

OpenAI и Anthropic привлекают миллиарды долларов инвестиций для создания общего искусственного интеллекта уровня человека (AGI), США и Китай стремятся быть в этом первыми. В первом квартале 2025 года в финансовых показателях компаний AGI упоминался на 53% чаще, чем за тот же период предыдущего года, уточнила тогда газета.

Летом FT писала, что глава Meta (компания признана в России экстремистской организацией и запрещена) Марк Цукерберг вкладывает миллиарды долларов в наем ИИ-специалистов и создание отдельной «лаборатории суперинтеллекта». О том, что Цукерберг лично набирает команду для создания «сверхразума», сообщал также Bloomberg.

Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова, Надежда Сережкина
искусственный интеллект Яндекс нейросети
