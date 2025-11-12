 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Общество⁠,
0

Врачи рассказали о пальцах и кисти подобравшего мину мальчика

Фото: ГСУ СК России по Московской области
Фото: ГСУ СК России по Московской области

Левую кисть мальчика, который поднял с земли заминированную купюру в Красногорске, полностью удалось сохранить, на правой кисти не удалось сохранить четыре пальца, рассказала директор Детского научно-клинического центра имени Л.М. Рошаля Татьяна Шаповаленко, передает ТАСС.

«Травма была, к сожалению, достаточно тяжелая, наверное, взрывное устройство было большой мощности. Была повреждена левая кисть, но ее полностью удалось сохранить, пальцы сохранены. <...> Там достаточно много будет рубцов, швов, но во всяком случае все пальцы двигаются и все работает», — сообщила Шаповаленко.

СК назвал мощность взрывного устройства, ранившего ребенка в Красногорске
Общество
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

На правой кисти удалось сохранить только второй палец. «Дальше ребенку предстоит большое количество и перевязок, и, может быть, реконструктивных операций», — отметила директор центра.

Взрыв произошел вечером 11 ноября, когда мальчик шел на тренировку. Он увидел под ногами 10 руб. и попытался их поднять, после чего произошел взрыв.

Следователи возбудили уголовное дело, прокуратура взяла расследование под контроль.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией

В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео

Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море

Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии

В России создали войска беспилотных систем

Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций
Авторы
Теги
Полина Минаева
Красногорск взрывное устройство взрыв Дети травмы

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Очевидец рассказал о взрыве в Красногорске, при котором пострадал ребенок
Общество
Двое мужчин погибли при взрыве гранаты в Кабардино-Балкарии
Общество
Суд Петербурга взыскал с террористов ₽67 млн за взрыв в метро
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 12 ноября
EUR ЦБ: 94,2 (+0,27) Инвестиции, 02:16 Курс доллара на 12 ноября
USD ЦБ: 81,36 (+0,34) Инвестиции, 02:16
Путин поблагодарил Токаева за поддержку русского языка в Казахстане Политика, 17:42
Песков объяснил, каких лидеров Путин приглашает в свою квартиру Политика, 17:40
Япония прокомментировала возможность введения антироссийских санкций Политика, 17:36
Вице-чемпионка мира по сноуборду попала под снежный обвал в Японии Спорт, 17:29
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
«Зеленый день» «Сбера»: как получить рекордный кешбэк в ноябре Отрасли, 17:27
В Италии начали расследовать «снайперский туризм» в Сараево Политика, 17:23
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Мужчине, заплатившему за «наследство из Африки», отказали в компенсации Общество, 17:19
Как выглядит дом в Москве, где мелодию для домофона придумал композитор РБК и TATE, 17:15
В Минтрансе прокомментировали планы AirAsia летать в Россию Экономика, 17:15
В Москве арестовали укравшего и убившего собаку мужчину Общество, 17:12
В Госдуме отказались увеличить оклады солдатам-срочникам Политика, 17:10
Акинфеев ответил на вопрос о работе тренером Спорт, 17:08
Как нейросети напишут за вас резюме и найдут работу: 10+ инструментов Образование, 17:04