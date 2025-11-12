Врачи рассказали о пальцах и кисти подобравшего мину мальчика

Фото: ГСУ СК России по Московской области

Левую кисть мальчика, который поднял с земли заминированную купюру в Красногорске, полностью удалось сохранить, на правой кисти не удалось сохранить четыре пальца, рассказала директор Детского научно-клинического центра имени Л.М. Рошаля Татьяна Шаповаленко, передает ТАСС.

«Травма была, к сожалению, достаточно тяжелая, наверное, взрывное устройство было большой мощности. Была повреждена левая кисть, но ее полностью удалось сохранить, пальцы сохранены. <...> Там достаточно много будет рубцов, швов, но во всяком случае все пальцы двигаются и все работает», — сообщила Шаповаленко.

На правой кисти удалось сохранить только второй палец. «Дальше ребенку предстоит большое количество и перевязок, и, может быть, реконструктивных операций», — отметила директор центра.

Взрыв произошел вечером 11 ноября, когда мальчик шел на тренировку. Он увидел под ногами 10 руб. и попытался их поднять, после чего произошел взрыв.

Следователи возбудили уголовное дело, прокуратура взяла расследование под контроль.