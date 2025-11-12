Врачи рассказали о пальцах и кисти подобравшего мину мальчика
Левую кисть мальчика, который поднял с земли заминированную купюру в Красногорске, полностью удалось сохранить, на правой кисти не удалось сохранить четыре пальца, рассказала директор Детского научно-клинического центра имени Л.М. Рошаля Татьяна Шаповаленко, передает ТАСС.
«Травма была, к сожалению, достаточно тяжелая, наверное, взрывное устройство было большой мощности. Была повреждена левая кисть, но ее полностью удалось сохранить, пальцы сохранены. <...> Там достаточно много будет рубцов, швов, но во всяком случае все пальцы двигаются и все работает», — сообщила Шаповаленко.
На правой кисти удалось сохранить только второй палец. «Дальше ребенку предстоит большое количество и перевязок, и, может быть, реконструктивных операций», — отметила директор центра.
Взрыв произошел вечером 11 ноября, когда мальчик шел на тренировку. Он увидел под ногами 10 руб. и попытался их поднять, после чего произошел взрыв.
Следователи возбудили уголовное дело, прокуратура взяла расследование под контроль.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией
В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео
Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море
Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии
В России создали войска беспилотных систем
Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций