СК назвал мощность взрывного устройства, ранившего ребенка в Красногорске
В Красногорске 10-летний мальчик получил ранения после срабатывания взрывного устройства, замаскированного под подарочную упаковку с прикрепленной 10-рублевой купюрой. Мощность устройства составила около 10 грамм в тротиловом эквиваленте, сообщили в Следственном комитете России.
Назначены взрывотехническая, молекулярно-генетическая и дактилоскопическая экспертизы. Следователи устанавливают лиц, причастных к изготовлению и подрыву устройства.
Инцидент произошел 11 ноября. Ребенок поднял купюру на улице, после чего произошел взрыв. СК возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство.
Пострадавшему мальчику провели операцию в Детском клиническом центре имени Рошаля, состояние ребенка оценивается как тяжелое. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Московской области. Врачам пришлось провести частичную ампутацию пальцев на правой руке, сообщила детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова
