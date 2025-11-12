 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

СК назвал мощность взрывного устройства, ранившего ребенка в Красногорске

СК оценил мощность ранившей ребенка в Красногорске бомбы в 10 г тротила
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Красногорске 10-летний мальчик получил ранения после срабатывания взрывного устройства, замаскированного под подарочную упаковку с прикрепленной 10-рублевой купюрой. Мощность устройства составила около 10 грамм в тротиловом эквиваленте, сообщили в Следственном комитете России.

Назначены взрывотехническая, молекулярно-генетическая и дактилоскопическая экспертизы. Следователи устанавливают лиц, причастных к изготовлению и подрыву устройства.

В Красногорске завели дело после ранения ребенка при взрыве бомбы
Общество
Фото:СК России

Инцидент произошел 11 ноября. Ребенок поднял купюру на улице, после чего произошел взрыв. СК возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Пострадавшему мальчику провели операцию в Детском клиническом центре имени Рошаля, состояние ребенка оценивается как тяжелое. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Московской области. Врачам пришлось провести частичную ампутацию пальцев на правой руке, сообщила детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Красногорск взрыв ребенок покушение на убийство Московская область

