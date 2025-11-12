СК назвал мощность взрывного устройства, ранившего ребенка в Красногорске

СК оценил мощность ранившей ребенка в Красногорске бомбы в 10 г тротила

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Красногорске 10-летний мальчик получил ранения после срабатывания взрывного устройства, замаскированного под подарочную упаковку с прикрепленной 10-рублевой купюрой. Мощность устройства составила около 10 грамм в тротиловом эквиваленте, сообщили в Следственном комитете России.

Назначены взрывотехническая, молекулярно-генетическая и дактилоскопическая экспертизы. Следователи устанавливают лиц, причастных к изготовлению и подрыву устройства.

Инцидент произошел 11 ноября. Ребенок поднял купюру на улице, после чего произошел взрыв. СК возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Пострадавшему мальчику провели операцию в Детском клиническом центре имени Рошаля, состояние ребенка оценивается как тяжелое. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Московской области. Врачам пришлось провести частичную ампутацию пальцев на правой руке, сообщила детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова