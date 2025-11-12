ВСУ сообщили об отступлении из Ровнополья «на более выгодные рубежи»

Фото: John Moore / Getty Images

Силы обороны Юга ВСУ сообщили о перемещении подразделений возле села Ровнополье в Запорожской области на другие позиции, об этом ведомство написало в телеграм-канале.

«11 ноября 2025 года поздно вечером в результате комплексного огневого поражения наших позиций в районе Ровнополья, с целью сохранения жизни личного состава украинские подразделения переместились на более выгодные рубежи», — говорится в сообщении ведомства.

Накануне спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин сообщил в интервью «РБК-Украина», что военные были вынуждены отойти с позиций возле пяти населенных пунктов на двух направлениях в Запорожской области.

Минобороны России, в свою очередь, сообщило 11 ноября о контроле над Новоуспеновским в Запорожской области. Примерно в одном км от него расположено село Новое, о занятии которого военное ведомство заявило 10 ноября. Помимо Нового, в Минобороны отчитались о контроле над селом Сладкое в Запорожской области.