МЧС призвала не поднимать и не вскрывать найденные бесхозные предметы

Фото: Сергей Николаев / РБК

МЧС России предупредила граждан о повышенной опасности бесхозных предметов, обнаруживаемых в общественных местах. Сумки, пакеты, свертки и даже детские игрушки могут использоваться для маскировки взрывных устройств и боеприпасов. В министерстве отмечают регулярные случаи обнаружения подобных предметов в транспорте, на лестничных площадках жилых домов и в местах массового пребывания людей.

В ведомстве подчеркивают, что внешний вид предмета часто не соответствует его реальному назначению, а неосторожное обращение с такими находками может привести к тяжелым последствиям. При обнаружении подозрительного предмета в общественном транспорте МВД рекомендует сначала опросить пассажиров, а если владелец не установлен — немедленно сообщить водителю.

Если бесхозная вещь обнаружена в подъезде жилого дома, следует опросить соседей, а при невозможности найти владельца — срочно вызвать полицию. В государственных учреждениях о подобных находках необходимо незамедлительно сообщать администрации или дежурному сотруднику. Во всех случаях категорически запрещается вскрывать, перемещать или предпринимать какие-либо другие самостоятельные действия с подозрительными объектами.

МВД призывает граждан предупреждать окружающих об опасности, отходить на безопасное расстояние и ожидать прибытия следственно-оперативной группы. Особое внимание уделяется работе с детьми — родителям рекомендуется разъяснять, что любой уличный предмет может представлять смертельную опасность.

Ранее в Красногорске мальчику оторвало пальцы после попытки поднять заминированную купюру. Он шел на тренировку и увидел 10-рублевую купюру, после чего попытался поднять ее. Тогда произошел взрыв.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК). Максимальное наказание — 11 лет и 3 месяца лишения свободы. В рамках расследования назначены взрывотехническая, молекулярно-генетическая и дактилоскопическая экспертизы.