 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Политика⁠,
0

Небензя заявил, что Трамп не поверил Путину о притеснении УПЦ на Украине

Небензя: в Анкоридже Трамп не мог поверить Путину о давлении на УПЦ на Украине
Фото: Сергей Долженко / EPA / ТАСС
Фото: Сергей Долженко / EPA / ТАСС

Президент США Дональд Трамп не мог поверить словам российского президента Владимира Путина на саммите в Анкоридже о гонениях на Украинскую православную церковь, заявил «РИА Новости» постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

По словам постпреда, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время многочасовых переговоров с Путиным узнал много «новой и интересной» информации, о которой ранее мог не подозревать.

Митрополита УПЦ Арсения снова заключили под стражу на 60 дней
Политика

Небензя допустил, что и Трамп мог слышать нечто подобное от российского лидера на саммите на Аляске в середине августа. «Когда, например, президент Путин ему говорил о том, что на Украине преследуется и запрещается каноническая Украинская православная церковь, и президент Трамп не мог в это поверить», — отметил постпред.

Он добавил, что существуют и другие вещи, о которых Трамп мог не знать и в которые ему «надо было бы поверить».

В августе 2024 года Верховная рада приняла закон о запрете деятельности на Украине религиозных организаций, связанных с Россией. Закон прежде всего затрагивал УПЦ Московского патриархата.

На Украине с 1990-х действовало несколько православных церквей. Две из них — УПЦ Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь — в 2018 году объединились в Православную церковь Украины (ПЦУ). РПЦ считает эту церковь раскольнической.

Украинская православная церковь Московского патриархата в мае 2022 года, после начала военной операции, провела собор, по результатам которого заявила о своей самостоятельности от РПЦ.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией

В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео

Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море

Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии

В России создали войска беспилотных систем

Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций
Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Василий Небензя Дональд Трамп Владимир Путин УПЦ Анкоридж
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Небензя сообщил, что «поговорил за жизнь» с американским коллегой Уолтцем
Политика
Небензя заявил, что не видит роли ООН в урегулировании кризиса на Украине
Политика
Митрополита УПЦ Арсения снова заключили под стражу на 60 дней
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 12 ноября
EUR ЦБ: 94,2 (+0,27) Инвестиции, 02:16 Курс доллара на 12 ноября
USD ЦБ: 81,36 (+0,34) Инвестиции, 02:16
В Кремле началась официальная встреча Путина и Токаева Политика, 14:39
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Дело Портнягина об отмывании денег вернули в прокуратуру Общество, 14:34
Учительница в Москве попала в больницу после нападения старшеклассника Общество, 14:33
Мосбиржа назвала дату допуска акций «Дом.РФ» к торгам Инвестиции, 14:32
ЦБ разрешит фондам инвестировать в деривативы на криптовалюту в 2026 году Инвестиции, 14:30
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Посольство России изучит решение суда не отдавать ему землю в Австралии Политика, 14:16
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Юристы рассказали, как обжаловать штраф ₽600 тыс. из-за грузовиков Общество, 14:07
Черчесов заявил, что ему не предлагали возглавить «Спартак» Спорт, 14:05
Трамп направил письмо президенту Израиля с просьбой насчет Нетаньяху Политика, 14:01
Какие антиэйдж-технологии в косметологии ждут в ближайшие 5 лет РБК и КИТ МЕД, 14:00
Главной новогодней елью страны станет 100-летнее дерево из Подмосковья Общество, 13:59