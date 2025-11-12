Небензя заявил, что Трамп не поверил Путину о притеснении УПЦ на Украине

Небензя: в Анкоридже Трамп не мог поверить Путину о давлении на УПЦ на Украине

Фото: Сергей Долженко / EPA / ТАСС

Президент США Дональд Трамп не мог поверить словам российского президента Владимира Путина на саммите в Анкоридже о гонениях на Украинскую православную церковь, заявил «РИА Новости» постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

По словам постпреда, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время многочасовых переговоров с Путиным узнал много «новой и интересной» информации, о которой ранее мог не подозревать.

Небензя допустил, что и Трамп мог слышать нечто подобное от российского лидера на саммите на Аляске в середине августа. «Когда, например, президент Путин ему говорил о том, что на Украине преследуется и запрещается каноническая Украинская православная церковь, и президент Трамп не мог в это поверить», — отметил постпред.

Он добавил, что существуют и другие вещи, о которых Трамп мог не знать и в которые ему «надо было бы поверить».

В августе 2024 года Верховная рада приняла закон о запрете деятельности на Украине религиозных организаций, связанных с Россией. Закон прежде всего затрагивал УПЦ Московского патриархата.

На Украине с 1990-х действовало несколько православных церквей. Две из них — УПЦ Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь — в 2018 году объединились в Православную церковь Украины (ПЦУ). РПЦ считает эту церковь раскольнической. Украинская православная церковь Московского патриархата в мае 2022 года, после начала военной операции, провела собор, по результатам которого заявила о своей самостоятельности от РПЦ.