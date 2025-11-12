Роспотребнадзор назвал основные симптомы пневмонии
Помимо кашля, основными симптомами пневмонии являются повышенная температура, затрудненное дыхание, озноб и повышенная потливость, сообщила «РИА Новости» пресс-служба Роспотребнадзора.
Заболевание может развиваться как осложнение гриппа и других инфекций, но также выступает самостоятельной патологией.
Внебольничную пневмонию диагностируют в первые двое суток после появления признаков болезни — лихорадки, кашля, выделения мокроты и одышки. Особенно тяжело она протекает у пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями, отметило ведомство.
Самой эффективной мерой профилактики в ведомстве назвали вакцинацию против пневмококковой и гемофильной инфекций, гриппа, кори и коклюша. Также в Роспотребнадзоре порекомендовали соблюдать здоровый образ жизни, регулярно мыть руки, проветривать помещения и при первых симптомах обращаться к врачу.
