 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Общество⁠,
0

Роспотребнадзор назвал основные симптомы пневмонии

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / ТАСС
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / ТАСС

Помимо кашля, основными симптомами пневмонии являются повышенная температура, затрудненное дыхание, озноб и повышенная потливость, сообщила «РИА Новости» пресс-служба Роспотребнадзора.

Заболевание может развиваться как осложнение гриппа и других инфекций, но также выступает самостоятельной патологией.

Внебольничную пневмонию диагностируют в первые двое суток после появления признаков болезни — лихорадки, кашля, выделения мокроты и одышки. Особенно тяжело она протекает у пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями, отметило ведомство.

Россиян предупредили о вирусе гриппа, вызывающем пневмонию за 24 часа
Общество
Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Самой эффективной мерой профилактики в ведомстве назвали вакцинацию против пневмококковой и гемофильной инфекций, гриппа, кори и коклюша. Также в Роспотребнадзоре порекомендовали соблюдать здоровый образ жизни, регулярно мыть руки, проветривать помещения и при первых симптомах обращаться к врачу.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Эстонии заявили о способности КНР быстро закончить конфликт на Украине

Фицо оценил, на сколько лет продлит бои передача активов России Киеву

ЕК создаст разведывательное подразделение под руководством фон дер Ляйен — FT

В Европе началась гонка за активы ЛУКОЙЛа — Bloomberg

В Госдуме рассказали о планах ввести новые ставки по семейной ипотеке

ВСУ обороняют часть фронта только БПЛА из-за нехватки людей — FT
Авторы
Теги
Александра Озерова
пневмония Роспотребнадзор заболевание симптомы

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Папа римский вернулся к работе на фоне лечения от пневмонии
Общество
Роспотребнадзор заявил о стабильности ситуации с метапневмовирусом
Общество
Ватикан сообщил о двусторонней пневмонии у папы Франциска
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 12 ноября
EUR ЦБ: 94,2 (+0,27) Инвестиции, 02:16 Курс доллара на 12 ноября
USD ЦБ: 81,36 (+0,34) Инвестиции, 02:16
Домен, почта и DNS-записи могут стоить дороже бренда. Как ими управлятьПодписка на РБК, 08:24
Что такое Alipay, как пополнить баланс и как пользоваться в России Инвестиции, 08:13
Работник не отвечает и не приходит: как на это реагировать работодателюПодписка на РБК, 08:12
Власти Белгородской области закупят 69 тепловых установок Политика, 08:04
Власти могут сократить продажи валюты. Как это повлияет на рубльПодписка на РБК, 08:00
Как стиль уставшей женщины «месси герл» стал трендом. Образы и психология Life, 08:00
В Красногорске завели дело после ранения ребенка при взрыве бомбы Общество, 07:57
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций Финансы, 07:55
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 07:46
Роспотребнадзор назвал основные симптомы пневмонии Общество, 07:35
США давят на российский газ в Турции. Сохранит ли «Газпром» этот рынокПодписка на РБК, 07:30
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:26
За прошедшую ночь над Россией сбили 22 дрона Политика, 07:21
Москвичей предупредили о дождливой погоде 12 ноября Общество, 07:08