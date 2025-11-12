 Перейти к основному контенту
Политика
0

В Петербурге задержали мужчину за призыв в соцсетях вступить в РДК

Фото: Владимир Жабриков / URA.RU / Global Look Press
Фото: Владимир Жабриков / URA.RU / Global Look Press

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, оправдывавшего в своих социальных сетях деятельность «Русского добровольческого корпуса» (РДК, признанна террористической организацией и запрещена в России) и «Легиона «Свобода России» (организация признана террористической и запрещена в России), он также призывал вступить в эти организации. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщили 78.ru и ТАСС.

По информации ТАСС, задержанный публиковал инструкции по вступлению в запрещенные организации и призывал россиян оказывать им поддержку.

На Урале иеромонаха арестовали за «респект» запрещенному РДК
Общество
Иеромонах&nbsp;Евгений&nbsp;Пинчук

По данным 78.ru, речь идет о местном жителе 1973 года рождения. Его задержали 12 ноября и возбудили дело о пропаганде терроризма (ст. 205.2 Уголовного кодекса). Наказание по статье предполагает до семи лет лишения свободы.

В сентябре жителя Екатеринбурга задержали за граффити в поддержку РДК. Во время обыска правоохранители изъяли у него личные вещи, в которых тот рисовал граффити, средства связи, а также эскизы и рисунки с изображениями, признанными экстремистскими. Как утверждают сотрудники полиции, у задержанного также были татуировки с экстремистской символикой.

Авторы
Теги
Егор Алимов
Санкт-Петербург РДК пропаганда задержание

