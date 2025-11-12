 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Авто⁠,
0

Легковушки из-за грузовиков начали штрафовать на суммы до ₽600 тыс.

Водители легковых машин столкнулись со штрафами в ₽600 тыс. из-за грузовиков
Фото: Александр Манзюк / ТАСС
Фото: Александр Манзюк / ТАСС

Водители фур начали использовать мошенническую схему с дублированием номеров легковых автомобилей перед заездом на весовые пункты, из-за чего водителям легковушек приходят штрафы от Ространснадзора за перевес на несколько тонн или превышение габаритов. Об этом «Известиям» рассказал руководитель экспертного центра «Пробок.нет» адвокат Александр Шумский.

«Дублирование номеров — это повторение реальных регистрационных знаков с другого автомобиля из других регионов страны. Их используют для ложной идентификации грузовиков на автоматических пунктах весогабаритного контроля (АПВГК)», — пояснил Шумский.

В Госдуме напомнили о штрафах за «лысую» зимнюю резину
Общество
Фото:Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

Так, в Омске владелец Chevrolet Lacetti получил штраф в 600 тыс. руб. от Ространснадзора, где его автомобиль ошибочно идентифицировали как шестиосный автопоезд. К постановлению приложили фото тягача Kenwort. По словам пострадавшего, отменить постановление удалось только через суд.

Коммерческий директор транспортной компании «Скиф-Карго» Михаил Коптев рассказал газете, что в 2024–2025 годах резко возросло число подмен номеров на пунктах весового контроля. Он связал эти данные с низкой маржинальностью перевозок — перевозка большего объема груза стала для перевозчиков способом увеличить доходы.

Президент ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин сообщил «Известиям», что выявить нарушителей на месте практически невозможно, поскольку пункты весового контроля работают в автоматическом режиме без постоянного надзора со стороны правооохранителей.

Использование дубликатов регистрационных знаков на автомобиле в России наказывается в соответствии со статьей 12.2 КоАП. За управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками (ч. 4 ст. 12.2 КоАП) предусмотрено лишение водительских прав на срок от шести месяцев до года.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией

В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео

Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море

Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии

В России создали войска беспилотных систем

Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций
Авторы
Теги
Егор Алимов
фуры легковые автомобили штраф автомобильные номера

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
В Госдуме напомнили о штрафах за «лысую» зимнюю резину
Общество
Для зарегистрированных не в России машин предложили новый порядок штрафов
Общество
Страховщики оценили ущерб 100 машинам у «Снежкома» в 100 млн руб.
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 12 ноября
EUR ЦБ: 94,2 (+0,27) Инвестиции, 02:16 Курс доллара на 12 ноября
USD ЦБ: 81,36 (+0,34) Инвестиции, 02:16
На Земле началась магнитная буря планетарного масштаба Общество, 11:34
Минфин России впервые займет на рынке в юанях Финансы, 11:32
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 11:31
В Карачаево-Черкесии спасатели обнаружили сорвавшихся со склона туристов Общество, 11:26
Как меняется рынок российской кибербезопасности Отрасли, 11:25
В Петербурге задержали мужчину за призыв в соцсетях вступить в РДК Политика, 11:22
Власти Молдавии предложили выкупить объекты ЛУКОЙЛа в аэропорту Кишинева Политика, 11:20
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
В Москве временно закрыли движение по Тверской и Кремлевской набережной Общество, 11:15
От избы до дизайнерских квартир: как менялось гостеприимство в России РБК и Legenda, 11:15
Соболенко установила новый рекорд по сумме призовых за сезон Спорт, 11:14
Politico рассказало о «землетрясении» в ЕС из-за перевооружения Германии Политика, 11:14
Как биллинговые системы стимулируют развитие подписочной модели бизнеса Отрасли, 11:12
Крупнейший в Азии лоукостер начнет полеты в Россию
РАДИО
 Общество, 11:11
Как выйти из карьерного тупика и найти новые возможности для роста Образование, 11:07