Легковушки из-за грузовиков начали штрафовать на суммы до ₽600 тыс.

Фото: Александр Манзюк / ТАСС

Водители фур начали использовать мошенническую схему с дублированием номеров легковых автомобилей перед заездом на весовые пункты, из-за чего водителям легковушек приходят штрафы от Ространснадзора за перевес на несколько тонн или превышение габаритов. Об этом «Известиям» рассказал руководитель экспертного центра «Пробок.нет» адвокат Александр Шумский.

«Дублирование номеров — это повторение реальных регистрационных знаков с другого автомобиля из других регионов страны. Их используют для ложной идентификации грузовиков на автоматических пунктах весогабаритного контроля (АПВГК)», — пояснил Шумский.

Так, в Омске владелец Chevrolet Lacetti получил штраф в 600 тыс. руб. от Ространснадзора, где его автомобиль ошибочно идентифицировали как шестиосный автопоезд. К постановлению приложили фото тягача Kenwort. По словам пострадавшего, отменить постановление удалось только через суд.

Коммерческий директор транспортной компании «Скиф-Карго» Михаил Коптев рассказал газете, что в 2024–2025 годах резко возросло число подмен номеров на пунктах весового контроля. Он связал эти данные с низкой маржинальностью перевозок — перевозка большего объема груза стала для перевозчиков способом увеличить доходы.

Президент ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин сообщил «Известиям», что выявить нарушителей на месте практически невозможно, поскольку пункты весового контроля работают в автоматическом режиме без постоянного надзора со стороны правооохранителей.

Использование дубликатов регистрационных знаков на автомобиле в России наказывается в соответствии со статьей 12.2 КоАП. За управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками (ч. 4 ст. 12.2 КоАП) предусмотрено лишение водительских прав на срок от шести месяцев до года.