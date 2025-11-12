 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Гонконге оправдали врача с деменцией по делу о смерти от укола ботокса

Гонконгского врача оправдали по делу о смертельном уколе ботокса из-за деменции
Фото: Klaus Ohlenschlдger / DPA / ТАСС
Фото: Klaus Ohlenschlдger / DPA / ТАСС

Высокий суд Гонконга полностью оправдал 93-летнего пластического хирурга Франклина Ли Ван Понга по делу о смерти банкира от укола ботокса из-за прогрессирующей деменции врача. Об этом сообщает South China Morning Post.

Инцидент произошел в ноябре 2018 года в принадлежащей Ли клинике. Хирург провел процедуру 52-летней Зои Чунг Шуклинг, которая работала управляющим директором швейцарского частного банка Julius Baer в Гонконге. Ли ассистировали его жена и сын.

После инъекции ботокса Чунг впала в кому из-за смеси седативных и обезболивающих средств, которые ей вколол врач. Попытки реанимировать женщину не увенчались успехом, сын Ли сообщил о случившемся в полицию.

Изначально хирург рассказал правоохранителям, что ранее в тот день у Чунг случился приступ астмы во время шоппинга. Позднее он признался одному из врачей клиники, что одышка у женщины появилась после инъекции анестетика.

Осужденная за неудачную операцию хирург уехала в зону спецоперации
Общество
Екатерина Лонская

Чунг скончался на следующей день после процедуры от бронхопневмонии. Как показало вскрытие, женщина перенесла гипоксическое повреждение головного мозга из-за высокой дозировки седативных.

В 2022 году Ли получил травму головы, в результате которой у него ухудшились когнитивные функции. Два психиатра заключили, что хирург больше не в состоянии общаться с адвокатами и давать показания в суде. При этом они отметили, что врач понимает характер и серьезность выдвинутых против него обвинений.

В результате присяжные пришли к выводу, что Ли нельзя привлечь к ответственности за непредумышленное убийство, так как он не способен предстать перед судом. Судья согласился с решением присяжных. Он добавил, что семья погибшей может добиться возмещения ущерба в рамках гражданского судопроизводства.

Врачи оценили идею лечения деменции у мужчин и женщин «Виагрой»
Общество
Фото:i viewfinder / Shutterstock

Судья напомнил, что в 2009 году Ли признали виновным в профессиональных нарушениях, а его лицензию приостановили на пять месяцев после смертельной процедуры липосакции в 2003 году.

Как отмечает издание, в рамках отдельного процесса Ли привлекли к уголовной ответственности за введение полиции в заблуждение. На фоне решения Высокого суда, дело могут вернуть на пересмотр.

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Гонконг врач оправдательный приговор ботокс

