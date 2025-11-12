В Думе предложили предусмотреть работу на больничном без потери зарплаты

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил позволить сотрудникам российских компаний работать на больничном, сохраняя доход. Соответствующий законопроект он направил на отзыв в правительство, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ.

В законопроекте говорится, что действующее законодательство предусматривает лишь бинарный подход: работник либо полностью трудоспособен, либо полностью временно нетрудоспособен (на больничном), но это не соответствует современным реалиям. Многие сотрудники при определенных не тяжелых заболеваниях могут эффективно работать в облегченном режиме, указано в нем.

Депутат предлагает ввести в Трудовой кодекс новой статьей 931 институт временного адаптивного режима труда, который позволит работникам сохранять занятость и уровень дохода в периоды нарушения здоровья, а работодателям — минимизировать потери от отсутствия их на рабочих местах.

Как передает агентство, законопроект предусматривает, что переход на временный адаптивный режим труда будет добровольным и возможным только при наличии медицинского заключения. При этом работник сможет в любой момент прекратить такой режим и оформить больничный.

Ранее исследование группы «Ренессанс Страхование» и сервиса по поиску работы «Зарплата.ру» показало, что большинство руководителей в России готовы просить сотрудников выполнять рабочие задачи удаленно во время официального больничного.

Мотивация работодателей отличается. Почти половина (45%) респондентов указали, что пойдут на такую меру лишь в случае крайней необходимости, когда заменить болеющего сотрудника некем. Чуть более четверти (29%) руководителей заявили, что не будут настаивать и учтут желание самого работника.

Лишь 3% опрошенных привыкли требовать, чтобы сотрудник всегда выходил на связь в подобных ситуациях. Почти каждый пятый руководитель (22%) сообщил, что полностью исключает такую практику.