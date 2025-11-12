В Думе предложили предусмотреть работу на больничном без потери зарплаты
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил позволить сотрудникам российских компаний работать на больничном, сохраняя доход. Соответствующий законопроект он направил на отзыв в правительство, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ.
В законопроекте говорится, что действующее законодательство предусматривает лишь бинарный подход: работник либо полностью трудоспособен, либо полностью временно нетрудоспособен (на больничном), но это не соответствует современным реалиям. Многие сотрудники при определенных не тяжелых заболеваниях могут эффективно работать в облегченном режиме, указано в нем.
Депутат предлагает ввести в Трудовой кодекс новой статьей 931 институт временного адаптивного режима труда, который позволит работникам сохранять занятость и уровень дохода в периоды нарушения здоровья, а работодателям — минимизировать потери от отсутствия их на рабочих местах.
Как передает агентство, законопроект предусматривает, что переход на временный адаптивный режим труда будет добровольным и возможным только при наличии медицинского заключения. При этом работник сможет в любой момент прекратить такой режим и оформить больничный.
Ранее исследование группы «Ренессанс Страхование» и сервиса по поиску работы «Зарплата.ру» показало, что большинство руководителей в России готовы просить сотрудников выполнять рабочие задачи удаленно во время официального больничного.
Мотивация работодателей отличается. Почти половина (45%) респондентов указали, что пойдут на такую меру лишь в случае крайней необходимости, когда заменить болеющего сотрудника некем. Чуть более четверти (29%) руководителей заявили, что не будут настаивать и учтут желание самого работника.
Лишь 3% опрошенных привыкли требовать, чтобы сотрудник всегда выходил на связь в подобных ситуациях. Почти каждый пятый руководитель (22%) сообщил, что полностью исключает такую практику.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
В Эстонии заявили о способности КНР быстро закончить конфликт на Украине
Фицо оценил, на сколько лет продлит бои передача активов России Киеву
ЕК создаст разведывательное подразделение под руководством фон дер Ляйен — FT
В Европе началась гонка за активы ЛУКОЙЛа — Bloomberg
В Госдуме рассказали о планах ввести новые ставки по семейной ипотеке
ВСУ обороняют часть фронта только БПЛА из-за нехватки людей — FT