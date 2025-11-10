 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Соцфонд назвал максимальный размер больничного в 2026 году

Соцфонд: максимальный размер больничного вырастет до 6,8 тыс. рублей в 2026 году
Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press
Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Максимальный размер больничного в 2026 году вырастет до 6,8 тыс. руб. в день, сообщили в Социальном фонде России (СФР). Сумма увеличится по сравнению с текущей до 1,2 тыс. руб.

Рост максимально возможной суммы больничного предусмотрен проектом бюджета Социального фонда России на предстоящие три года. В 2026 году — до 6827,4 руб. (сейчас 5673,97 руб.)», — говорится в публикации.

В фонде уточнили, что повышение суммы связано с ростом предельной базы для начисления страховых взносов. В 2027-м больничный увеличится до 7860,27 руб. в день, в 2028 году — до 8489,04 руб.

В СФР добавили, что получают данные об открытии и закрытии больничного напрямую от медучреждений и запрашивают недостающую информацию у работодателя через систему «Социальный электронный документооборот». Фонд информирует россиян обо всех этапах через портал «Госуслуги».

Как ранее писали «Известия» со ссылкой на данные Минтруда, в России в 2026 году максимальный размер больничного составит 207,6 тыс. руб. в месяц. Рост пособий по временной нетрудоспособности вызван увеличением зарплат в стране, отмечала газета.

Минтруд анонсировал изменение расчета больничных и декретных
Экономика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Больничный лист, или листок нетрудоспособности, — это медицинский документ, который подтверждает, что сотрудник краткосрочно не может работать. На основании больничного выплачивают пособие по временной нетрудоспособности. Ежегодно его сумма индексируется. С 2022 года оформляют только электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН).

Минимум в 2025-м можно получить 737,75 руб. за один день больничного (минимальный среднедневной заработок). Если заболевший предыдущие два года не работал или общий стаж менее полугода, то пособие по временной нетрудоспособности рассчитывают исходя из минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Авторы
Теги
Валерия Доброва
Социальный фонд России больничные выплаты

