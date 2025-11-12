 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Общество⁠,
0

Депутат назвала единственный способ купить жилье молодым семьям с детьми

Останина: программа «Молодая семья» — единственный способ купить жилье с детьми

Строительство социального жилья через государственную программу «Молодая семья» — это единственная реальная возможность приобрести собственное жилье для нуждающихся в этом молодых семей с детьми. Об этом заявила Life.ru председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, комментируя инициативу о дифференцированной ставке по семейной ипотеке.

«В любом случае, единственный путь для приобретения жилья для семей с детьми, которые в этом нуждаются, конечно, это строительство социального жилья через государственную программу «Молодая семья». Программа действует, поэтому ничего придумывать здесь не надо», — сказала она.

По словам депутата, в программе необходимо изменить возрастной ценз, не ограничиваясь 35 годами. Также следует установить базовую льготную ставку на уровне 2%, а за каждого последующего ребенка уменьшать на 25%. Многодетным семьям, по словам Останиной, стоит предоставить нулевую ставку.

В Госдуме рассказали о планах ввести новые ставки по семейной ипотеке
Общество
Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Претендовать на субсидию в рамках программы «Молодая семья» могут супруги, которые одновременно соответствуют определенным законом критериям. Под них подпадают:

  • супруги с российским гражданством в возрасте до 35 лет с наличием или отсутствием детей;
  • граждане, имеющие официальный статус нуждающихся в улучшении жилищных условий;
  • молодые семьи с наличием одного и более детей, даже если один из супругов не имеет российского гражданства;
  • родители-одиночки в возрасте до 35 лет с наличием одного ребенка.

При этом семья должна быть платежеспособной. Государство выдает получателям 30% или 35% от стоимости жилья, а остальное те выплачивают сами — сразу или в ипотеку.

Ранее глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что в Госдуме хотят понизить ставку до 4% для семей с тремя детьми. Для семей, где родились двое детей, размер ставки оставят на уровне 6%, а для родителей одного ребенка его повысят до 10% или 12%.

Размер ставки для семей, где больше трех детей, по его словам, обсуждается.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Эстонии заявили о способности КНР быстро закончить конфликт на Украине

Фицо оценил, на сколько лет продлит бои передача активов России Киеву

ЕК создаст разведывательное подразделение под руководством фон дер Ляйен — FT

В Европе началась гонка за активы ЛУКОЙЛа — Bloomberg

В Госдуме рассказали о планах ввести новые ставки по семейной ипотеке

ВСУ обороняют часть фронта только БПЛА из-за нехватки людей — FT
Авторы
Теги
Александра Озерова
Нина Останина жилье госпрограмма Ипотека молодая семья

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
В Госдуме рассказали о планах ввести новые ставки по семейной ипотеке
Общество
Россияне смогут снизить ставку по льготной комбинированной ипотеке
Экономика
Минфин изменит правила предоставления семейной ипотеки с февраля
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 12 ноября
EUR ЦБ: 94,2 (+0,27) Инвестиции, 02:16 Курс доллара на 12 ноября
USD ЦБ: 81,36 (+0,34) Инвестиции, 02:16
Над Брянской областью сбили три дрона Политика, 03:32
BBC узнала о подготовке в Лейбористской партии плана по смещению Стармера Политика, 03:24
Депутат назвала единственный способ купить жилье молодым семьям с детьми Общество, 03:17
Авианосец США Gerald Ford вошел в воды Латинской Америки Политика, 02:54
На подлете к Москве сбили дрон Политика, 02:36
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Российский дипломат заявил о готовности Москвы к переговорам с Украиной Политика, 02:18
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
В Болгарии заявили об остатке бензина на месяц на фоне мер против ЛУКОЙЛа Политика, 01:48
Аэропорты Владикавказа и Грозного приостановили полеты Политика, 01:44
Мальчику оторвало пальцы после попытки поднять заминированную купюру Общество, 01:41
В Финляндии выросло число преступлений против россиян на почве ненависти Политика, 01:05
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Франция поможет разработать Конституцию Палестины Политика, 00:46
Робот Aidol с искусственным интеллектом упал во время его презентации Общество, 00:33