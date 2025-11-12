Депутат назвала единственный способ купить жилье молодым семьям с детьми
Строительство социального жилья через государственную программу «Молодая семья» — это единственная реальная возможность приобрести собственное жилье для нуждающихся в этом молодых семей с детьми. Об этом заявила Life.ru председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, комментируя инициативу о дифференцированной ставке по семейной ипотеке.
«В любом случае, единственный путь для приобретения жилья для семей с детьми, которые в этом нуждаются, конечно, это строительство социального жилья через государственную программу «Молодая семья». Программа действует, поэтому ничего придумывать здесь не надо», — сказала она.
По словам депутата, в программе необходимо изменить возрастной ценз, не ограничиваясь 35 годами. Также следует установить базовую льготную ставку на уровне 2%, а за каждого последующего ребенка уменьшать на 25%. Многодетным семьям, по словам Останиной, стоит предоставить нулевую ставку.
Претендовать на субсидию в рамках программы «Молодая семья» могут супруги, которые одновременно соответствуют определенным законом критериям. Под них подпадают:
- супруги с российским гражданством в возрасте до 35 лет с наличием или отсутствием детей;
- граждане, имеющие официальный статус нуждающихся в улучшении жилищных условий;
- молодые семьи с наличием одного и более детей, даже если один из супругов не имеет российского гражданства;
- родители-одиночки в возрасте до 35 лет с наличием одного ребенка.
При этом семья должна быть платежеспособной. Государство выдает получателям 30% или 35% от стоимости жилья, а остальное те выплачивают сами — сразу или в ипотеку.
Ранее глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что в Госдуме хотят понизить ставку до 4% для семей с тремя детьми. Для семей, где родились двое детей, размер ставки оставят на уровне 6%, а для родителей одного ребенка его повысят до 10% или 12%.
Размер ставки для семей, где больше трех детей, по его словам, обсуждается.
