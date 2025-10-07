 Перейти к основному контенту
Технологии и медиа
Человекоподобный робот Маска показал боевые приемы актеру Джареду Лето

Человекоподобный робот Маска показал боевые приемы актеру Джареду Лето
Video

Человекоподобный робот Optimus компании Tesla, которую возглавляет бизнесмен Илон Маск, продемонстрировал владение боевыми приемами на премьере фильма «Трон: Арес» в Лос-Анджелесе, сообщает CNBC-TV18.

На кадрах видно, как Optimus в шуточной манере противостоит актеру Джареду Лето в стойке кунг-фу на красной дорожке.

В официальном аккаунте Tesla Optimus в X появилось сообщение: «Попытался завязать драку на премьере Tron: Ares».

Как сказано в описании, этот аккаунт посвящен «универсальному двуногому гуманоиду, способному выполнять задачи, которые являются опасными, повторяющимися или скучными».

Ранее, 4 октября, генеральный директор Tesla Илон Маск опубликовал в X видео, на котором Optimus практикует кунг-фу вместе с человеком-тренером.

Optimus — гуманоидный робот, разработанный Tesla. В августе 2021 года Маск представил проект, известный под названием Tesla Bot, а первый прототип Optimus был представлен в октябре 2022 года. Следующая версия робота, известная как Optimus Gen 2, была показана в декабре 2023 года.

Евгений Вахляев
Tesla роботы Лос-Анджелес
Джаред Лето фото
Джаред Лето
актер, музыкант
26 декабря 1971 года
