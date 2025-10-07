Человекоподобный робот Маска показал боевые приемы актеру Джареду Лето

Video

Человекоподобный робот Optimus компании Tesla, которую возглавляет бизнесмен Илон Маск, продемонстрировал владение боевыми приемами на премьере фильма «Трон: Арес» в Лос-Анджелесе, сообщает CNBC-TV18.

На кадрах видно, как Optimus в шуточной манере противостоит актеру Джареду Лето в стойке кунг-фу на красной дорожке.

В официальном аккаунте Tesla Optimus в X появилось сообщение: «Попытался завязать драку на премьере Tron: Ares».

Как сказано в описании, этот аккаунт посвящен «универсальному двуногому гуманоиду, способному выполнять задачи, которые являются опасными, повторяющимися или скучными».

Ранее, 4 октября, генеральный директор Tesla Илон Маск опубликовал в X видео, на котором Optimus практикует кунг-фу вместе с человеком-тренером.

Optimus — гуманоидный робот, разработанный Tesla. В августе 2021 года Маск представил проект, известный под названием Tesla Bot, а первый прототип Optimus был представлен в октябре 2022 года. Следующая версия робота, известная как Optimus Gen 2, была показана в декабре 2023 года.