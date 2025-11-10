Аэропорт Калуги ограничил взлет и посадку самолетов
Аэропорт Калуги временно ограничил прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале в 1:15 мск.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал он.
Ограничения в аэропортах вводят на фоне беспилотной опасности. Ранее вечером 8 ноября аналогичные меры вводил аэропорт Геленджика, их сняли утром 9 ноября.
Аэропорт Калуги также вводил ограничения 8 ноября. В ночь на 8 ноября над российскими регионами были сбиты 79 украинских дронов, в том числе над Ростовской, Брянской, Курской, Волгоградской и Белгородской областях. На фоне беспилотной опасности ограничения на полеты вводили еще ряд аэропортов.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
В Норвегии предложили обеспечить Украине военный кредит на €100 млрд
NYT рассказала, как в Финляндии бункеры стали аквапарками и картингами
Министр обороны США сравнил ситуацию в мире с 1939 и 1981 годами
ЕК вновь не убедила Бельгию использовать замороженные активы России
NYT рассказала о разнице отношения к России на востоке и западе Германии
Президент Кении обратился к Зеленскому из-за пленных кенийцев