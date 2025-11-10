Аэропорт Калуги ограничил взлет и посадку самолетов

Аэропорт Калуги временно ограничил прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале в 1:15 мск.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал он.

Ограничения в аэропортах вводят на фоне беспилотной опасности. Ранее вечером 8 ноября аналогичные меры вводил аэропорт Геленджика, их сняли утром 9 ноября.

Аэропорт Калуги также вводил ограничения 8 ноября. В ночь на 8 ноября над российскими регионами были сбиты 79 украинских дронов, в том числе над Ростовской, Брянской, Курской, Волгоградской и Белгородской областях. На фоне беспилотной опасности ограничения на полеты вводили еще ряд аэропортов.