 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорт Калуги ограничил взлет и посадку самолетов

Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорт Калуги временно ограничил прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале в 1:15 мск.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал он.

Ограничения в аэропортах вводят на фоне беспилотной опасности. Ранее вечером 8 ноября аналогичные меры вводил аэропорт Геленджика, их сняли утром 9 ноября.

Аэропорт Геленджика открыли спустя десять часов
Политика

Аэропорт Калуги также вводил ограничения 8 ноября. В ночь на 8 ноября над российскими регионами были сбиты 79 украинских дронов, в том числе над Ростовской, Брянской, Курской, Волгоградской и Белгородской областях. На фоне беспилотной опасности ограничения на полеты вводили еще ряд аэропортов.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Норвегии предложили обеспечить Украине военный кредит на €100 млрд

NYT рассказала, как в Финляндии бункеры стали аквапарками и картингами

Министр обороны США сравнил ситуацию в мире с 1939 и 1981 годами

ЕК вновь не убедила Бельгию использовать замороженные активы России

NYT рассказала о разнице отношения к России на востоке и западе Германии

Президент Кении обратился к Зеленскому из-за пленных кенийцев
Авторы
Теги
Егор Алимов
Калуга аэропорты ограничения

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Аэропорт Геленджика открыли спустя десять часов
Политика
Аэропорт Геленджика временно закрыли для взлета и посадки
Общество
Аэропорты Вологды и Череповца ограничили взлет и посадку самолетов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 93,84 (+0,07) Инвестиции, 08 ноя, 12:49 Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 81,23 (-0,15) Инвестиции, 08 ноя, 12:49
Британия заподозрила Китай в удаленном доступе к электробусам Технологии и медиа, 02:13
Над бельгийской АЭС заметили три дрона Политика, 01:53
Зеленский заявил, что не боится Трампа, как «весь мир» Политика, 01:49
Аэропорт Калуги ограничил взлет и посадку самолетов Политика, 01:26
Глава МИД Белоруссии назвал причину закрытия Литвой границ Политика, 01:15
Politico узнало о подготовке властей Нью-Йорка к введению нацгвардии Политика, 01:10
The Guardian раскрыла показания оппозиционера Рогова о работе на ФСБ Политика, 01:03
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Двух человек в Индии обвинили в незаконном вывозе индийцев в Россию Политика, 00:53
Путин в поздравлении ко дню МВД назвал приоритеты работы ведомства Общество, 00:52
Умер экс-комиссар Национальной футбольной лиги США Пол Тальябу Спорт, 00:36
В резиденции Зеленского пропал свет во время его интервью The Guardian Политика, 00:14
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Снижение цен на жилье в России в октябре резко замедлилось Недвижимость, 00:00