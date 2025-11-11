Прокуратура Чечни начала проверку из-за обрушения балкона на похоронах

Прокуратура Чеченской Республики начала проверку из-за обрушения балкона на похоронах. Это произошло в селе Ишхой-Юрт Гудермесского района. О начале проверки сообщили в телеграм-канале прокуратуры.

«Проведение проверки прокуратурой республики взято на контроль», — заявило ведомство. Обрушение случилось в ходе траурного шествия. Несколько человек наблюдали за ним с деревянного балкона частного дома, который не выдержал нагрузки и рухнул. Пострадали 40 человек.

Село Ишхой-Юрт, где проживает около пяти тысяч человек, является центром одноименного сельского поселения и находится недалеко от дагестанской границы.

РБК обратился за комментарием в Минздрав, СК и МВД региона.