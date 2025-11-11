В Чечне при обрушении балкона пострадали 40 человек
В селе Ишхой-Юрт (Гудермесский район, Чечня) в ходе траурного шествия обвалился балкон жилого дома. Как передает «Интерфакс» со ссылкой на местную диспетчерскую службу, количество пострадавших достигло 40 человек.
По информации телеграм-канала «112», инцидент произошел на Интернациональной улице, где собралась траурная процессия. Несколько человек наблюдали за ней с деревянного балкона частного дома, который не выдержал нагрузки и рухнул.
Село Ишхой-Юрт, где проживает около пяти тысяч человек, является центром одноименного сельского поселения и находится недалеко от дагестанской границы.
РБК обратился за комментарием в Минздрав, СК и МВД региона.
