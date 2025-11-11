 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Фракция Порошенко призвала Стефанчука запустить процесс отставки кабмина

Фото: Верховная Рада Украины
Фото: Верховная Рада Украины

Фракция «Европейская солидарность» направила официальное обращение спикеру Верховной рады Руслану Стефанчуку с требованием начать процедуру объявления недоверия правительству. Политики призвали парламент проявить самостоятельность и отправить в отставку «абсолютно непрофессиональное и коррумпированное» правительство, ссылаясь на последствия публикации записей Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом сообщает «Обозреватель».

В заявлении подчеркивается, что как минимум четверо министров текущего кабинета фигурируют в скандальных записях, сделанных детективами Национального антикоррупционного бюро. «Сколько еще министров может появиться в следующих эпизодах расследования — сложно представить. Но очевидно, что ни один из них не должен занимать министерское кресло», — отмечается в обращении.

Парламентская фракция требует немедленно предоставить подписные листы для инициирования процедуры вотума недоверия правительству.

Уйдет ли правительство Украины в отставку из-за «дела Миндича»
Политика
Фото:Jaap Arriens / ZUMA / Global Look Press

Фракция партии «Европейская солидарность» (ЕС) бывшего украинского лидера Петра Порошенко ранее объявила в Верховной раде о запуске процедуры отставки правительства на фоне коррупционного скандала вокруг предпринимателя, совладельца студии «Квартал 95» и соратника президента Владимира Зеленского Тимура Миндича.

Авторы
Теги
Персоны
Ксения Потрошилина
правительство Украина партия Юлия Свириденко Андрей Ермак Руслан Стефанчук
Юлия Свириденко фото
Юлия Свириденко
политик, премьер-министр Украины, экономист
25 декабря 1985 года

