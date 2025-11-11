Фракция Порошенко призвала Стефанчука запустить процесс отставки кабмина
Фракция «Европейская солидарность» направила официальное обращение спикеру Верховной рады Руслану Стефанчуку с требованием начать процедуру объявления недоверия правительству. Политики призвали парламент проявить самостоятельность и отправить в отставку «абсолютно непрофессиональное и коррумпированное» правительство, ссылаясь на последствия публикации записей Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом сообщает «Обозреватель».
В заявлении подчеркивается, что как минимум четверо министров текущего кабинета фигурируют в скандальных записях, сделанных детективами Национального антикоррупционного бюро. «Сколько еще министров может появиться в следующих эпизодах расследования — сложно представить. Но очевидно, что ни один из них не должен занимать министерское кресло», — отмечается в обращении.
Парламентская фракция требует немедленно предоставить подписные листы для инициирования процедуры вотума недоверия правительству.
Фракция партии «Европейская солидарность» (ЕС) бывшего украинского лидера Петра Порошенко ранее объявила в Верховной раде о запуске процедуры отставки правительства на фоне коррупционного скандала вокруг предпринимателя, совладельца студии «Квартал 95» и соратника президента Владимира Зеленского Тимура Миндича.
