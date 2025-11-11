Как работает «охлаждение» сим-карт в России и что делать при блокировке
Операторы связи в России в тестовом режиме начали предупреждать пользователей об ограничении мобильного интернета — «охлаждении» — на сим-картах россиян, вернувшихся из-за рубежа. СМС об этом рассылают «Мегафон» и «Билайн».
«Охлаждаться» будут сим-карты, неактивные более 72 часов и попавшие в российский роуминг из международного. Операторы предупреждают, что пользователи даже при «охлаждении» смогут совершать звонки и пользоваться важными сервисами — «Госуслугами», приложениями банков, «Яндекса», «ВКонтакте» и так далее.
Прекратить ограничение работы можно двумя способами: через звонок в call-центр или через СМС со ссылкой на проверку капчей, подтверждающую, что пользователь — человек, а не бот. Если не сделать этого, доступ автоматически активируется спустя сутки.
Мера была принята Минцифры в рамках борьбы с атаками беспилотников. Аналогичные действия ранее предпринимались для иностранных сим-карт. Предполагается, что нововведение поможет снизить количество «бесхозных» сим-карт, которые злоумышленники используют для управления БПЛА.
Мобильный интернет в России уже ограничивали на фоне угроз атак беспилотников. Во время майских праздников на массовое отключение жаловались москвичи, а во время ПМЭФ — петербуржцы. Также в Ульяновской области сообщалось об ограничении мобильного интернета якобы «до конца СВО», но позже эта информация была опровергнута.
