Как работает «охлаждение» сим-карт в России и что делать при блокировке

Период «охлаждения» сим-карт: для чего нужен и как будет работать
Инфографика РБК
Россиян предупредили об ограничении мобильного интернета по прибытии из-за границы. Это, по словам властей, должно помочь в борьбе с атаками беспилотников. Как наглядно работает «охлаждение» сим-карт — в инфографике РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Операторы связи в России в тестовом режиме начали предупреждать пользователей об ограничении мобильного интернета — «охлаждении» — на сим-картах россиян, вернувшихся из-за рубежа. СМС об этом рассылают «Мегафон» и «Билайн».

«Охлаждаться» будут сим-карты, неактивные более 72 часов и попавшие в российский роуминг из международного. Операторы предупреждают, что пользователи даже при «охлаждении» смогут совершать звонки и пользоваться важными сервисами — «Госуслугами», приложениями банков, «Яндекса», «ВКонтакте» и так далее.

Прекратить ограничение работы можно двумя способами: через звонок в call-центр или через СМС со ссылкой на проверку капчей, подтверждающую, что пользователь — человек, а не бот. Если не сделать этого, доступ автоматически активируется спустя сутки.

Мера была принята Минцифры в рамках борьбы с атаками беспилотников. Аналогичные действия ранее предпринимались для иностранных сим-карт. Предполагается, что нововведение поможет снизить количество «бесхозных» сим-карт, которые злоумышленники используют для управления БПЛА.

Мобильный интернет в России уже ограничивали на фоне угроз атак беспилотников. Во время майских праздников на массовое отключение жаловались москвичи, а во время ПМЭФ — петербуржцы. Также в Ульяновской области сообщалось об ограничении мобильного интернета якобы «до конца СВО», но позже эта информация была опровергнута.

Авторы
Теги
Евгения Кузнецова Евгения Кузнецова, Анастасия Сирина Анастасия Сирина, Мария Лозовая
При участии
Анна Балашова
мобильный интернет сим-карты период охлаждения верификация

