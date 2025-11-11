Путин провел телефонные переговоры с президентом Узбекистана

Фото: Александр Казаков / ТАСС

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны обсудили развитие российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества по ряду направлений, включая реализацию крупных совместных проектов, в том числе в энергетике. Отмечена роль межрегионального взаимодействия в укреплении торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, а также практическая отдача от октябрьского заседания Совета регионов России и Узбекистана в Подмосковье.

Кроме того, были затронуты актуальные международные вопросы, стороны условились продолжать регулярные контакты на разных уровнях.

Предыдущий телефонный разговор Путина и Мирзиёева состоялся 14 октября. Тогда президент России обсудил с коллегой ряд вопросов, среди которых продвижение крупных совместных проектов в торгово-инвестиционной и энергетической сферах.

Президенты также отметили рост взаимного товарооборота и подтвердили курс на дальнейшее укрепление российско-узбекистанских союзнических отношений.