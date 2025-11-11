 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Политика⁠,
0

Путин провел телефонные переговоры с президентом Узбекистана

Фото: Александр Казаков / ТАСС
Фото: Александр Казаков / ТАСС

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны обсудили развитие российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества по ряду направлений, включая реализацию крупных совместных проектов, в том числе в энергетике. Отмечена роль межрегионального взаимодействия в укреплении торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, а также практическая отдача от октябрьского заседания Совета регионов России и Узбекистана в Подмосковье.

Кроме того, были затронуты актуальные международные вопросы, стороны условились продолжать регулярные контакты на разных уровнях.

Лидеры Узбекистана и Туркмении обратились к Трампу на русском языке
Политика
Саммит&nbsp;&laquo;Центральная Азия + США&raquo;

Предыдущий телефонный разговор Путина и Мирзиёева состоялся 14 октября. Тогда президент России обсудил с коллегой ряд вопросов, среди которых продвижение крупных совместных проектов в торгово-инвестиционной и энергетической сферах.

Президенты также отметили рост взаимного товарооборота и подтвердили курс на дальнейшее укрепление российско-узбекистанских союзнических отношений.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Эстонии заявили о способности КНР быстро закончить конфликт на Украине

Фицо оценил, на сколько лет продлит бои передача активов России Киеву

ЕК создаст разведывательное подразделение под руководством фон дер Ляйен — FT

В Европе началась гонка за активы ЛУКОЙЛа — Bloomberg

В Госдуме рассказали о планах ввести новые ставки по семейной ипотеке

ВСУ обороняют часть фронта только БПЛА из-за нехватки людей — FT
Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Владимир Путин Шавкат Мирзиёев Россия Узбекистан телефонный разговор
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Трамп сообщил о «невероятной торгово-экономической сделке» с Узбекистаном
Политика
35 несовершеннолетних узбекистанцев вернули на родину из России
Общество
Путин и Токаев подпишут декларацию о стратегическом партнерстве
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 11 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (+0,09) Инвестиции, 01:41 Курс доллара на 11 ноября
USD ЦБ: 81,01 (-0,21) Инвестиции, 01:41
Семин объяснил, почему уход Станковича из «Спартака» стал ожидаемым Спорт, 20:05
В «Спартаке» назвали сменщика Станковича Спорт, 19:59
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
Названа причина гибели гитариста KISS Эйса Фрэли Общество, 19:52
FIDE подала на Крамника жалобу в комиссию по этике Спорт, 19:48
Что такое экзосомы и какую роль они играют в косметологии РБК и КИТ МЕД, 19:46
Выручка Nebius Аркадия Воложа выросла на 355% в третьем квартале Инвестиции, 19:37
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Станкович покинул пост главного тренера «Спартака» Спорт, 19:35
Минцифры объяснило, как обойти блокировку сим-карт при выезде из России Общество, 19:31
Как работает «охлаждение» сим-карт в России и что делать при блокировке Технологии и медиа, 19:30
Над пороховым заводом во Франции заметили неизвестный беспилотник Политика, 19:29
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 19:23
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:20
Автомобильный мост в Китае рухнул через несколько месяцев после открытия Общество, 19:08