Актер из «Игры в кальмара» получил условный срок за домогательства

О Ён Су (Фото: Frazer Harrison / Getty Images)

Южнокорейский суд приговорил к условному сроку 79-летнего актера из «Игры в кальмара» О Ён Су, обвиненного в сексуальных домогательствах семь лет назад, передает агентство Yonhap.

Актера приговорили к восьми месяцам тюрьмы с отсрочкой применения наказания на два года, а также обязали пройти 40-часовую программу для сексуальных преступников. О Ён Су, покидая зал суда, заявил о намерении обжаловать решение суда.

По версии следствия, в 2017 году О Ён Су обнял и поцеловал женщину в щеку против ее воли. Жертва домогательства обратилась в полицию в декабре 2021 года, в ноябре 2022-го О Ён Су предъявили обвинения. В феврале 2024 года прокуратура попросила суд назначить ему год лишения свободы, а также запретить работать в учреждениях для детей и подростков.

О Ён Су сыграл О Иль Нама, участника состязаний под номером 001 в сериале «Игра в кальмара». В 2022 году его наградили «Золотым глобусом» как лучшего актера второго плана за роль в этом сериале.

Сериал «Игра в кальмара» вышел на стриминговой платформе Netflix в середине сентября 2021 года. В девяти эпизодах сериала рассказывается история группы людей, которые решаются на участие в игре на выживание из-за финансовых проблем.

Менее чем за месяц после выхода сериал посмотрели 111 млн человек. Он стал самым просматриваемым проектом сервиса за 2021 год — в 90 странах мира «Игра в кальмара» возглавила список самых просматриваемых сериалов Netflix, а в России сериал шесть недель занимал первую строчку в топ-10 на Netflix.