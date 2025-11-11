 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Политика⁠,
0

Аэропорт Уфы закрыли для полетов

Аэропорт Уфы ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

О введении ограничений он написал в 14:49 мск. «Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — добавил представитель Росавиации.

Ограничения в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников. За 11 ноября работу приостанавливали воздушные гавани Волгограда, Калуги, Саратова, Самары, Пензы, Оренбурга и Орска. В двух последних аэропортах ограничения продолжают действовать.

Аэропорт Оренбурга закрыли для полетов
Политика
Фото:Вячеслав Бухаров / Wkimediacommons

Как сообщили в пресс-службе Минобороны, 11 ноября в период с 8:00 до 13:00 мск силы ПВО уничтожили четыре беспилотника. Два из них сбили над Саратовской областью, один — над Оренбургской. Еще один БПЛА уничтожили над акваторией Черного моря.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

ФСБ сообщила о предотвращении угона МиГ-31 для провокации против НАТО

ВКС России нанесли удар по центру радиоэлектронной разведки под Киевом

Фракция Порошенко объявила о начале процедуры отставки кабмина Украины

Подрыв автомобиля в центре Нью-Дели совершил террорист-смертник

Минцифры предложило обязать онлайн-кинотеатры передавать подробные данные о пользователях

Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой
Авторы
Теги
Егор Алимов, Анастасия Луценко
аэропорты Уфа ограничения Башкортостан

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Аэропорт Оренбурга закрыли для полетов
Политика
В аэропорту Самары ввели временные ограничения на полеты
Политика
Аэропорт Саратова второй раз с начала суток ввел ограничения на полеты
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 11 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (+0,09) Инвестиции, 01:41 Курс доллара на 11 ноября
USD ЦБ: 81,01 (-0,21) Инвестиции, 01:41
Число пострадавших при обрушении «Снежкома» увеличилось до трех человек Общество, 15:25
Вербовщик обещал российскому летчику за угон Миг-31 пиво и «пышногрудых» Политика, 15:22
Туристка из России умерла в гостинице в Анталии Общество, 15:21
Bloomberg рассказал о «настоящей драке» в Европе из-за активов ЛУКОЙЛа Политика, 15:16
Прокуратура Чечни начала проверку из-за обрушения балкона на похоронах Общество, 15:16
Что добывают и производят в городах и провинциях Китая. Карта РБК и ВТБ, 15:15
Судья позволил экс-замминистра обороны Попову не вставать на заседании Политика, 15:15
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
«Биннофарм Групп» расширила линейку препаратов для женского здоровья Пресс-релиз, 15:10
В Госдуме раскрыли детали о взятке, в которой подозревают Вороновского Политика, 15:04
Аэропорт Уфы закрыли для полетов Политика, 15:02
Китай обвинил США в краже биткоинов на $13 млрд Крипто, 14:57
SoftBank Group более чем в два раза увеличила прибыль благодаря ИИ Инвестиции, 14:57
У вас нет амбиций руководителя. Как развивать карьеру и расти в зарплате Образование, 14:56
Большинство пострадавших в ДТП с автобусом в Египте выписали из больницы Общество, 14:55