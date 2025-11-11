Аэропорт Уфы закрыли для полетов
Аэропорт Уфы ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
О введении ограничений он написал в 14:49 мск. «Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — добавил представитель Росавиации.
Ограничения в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников. За 11 ноября работу приостанавливали воздушные гавани Волгограда, Калуги, Саратова, Самары, Пензы, Оренбурга и Орска. В двух последних аэропортах ограничения продолжают действовать.
Как сообщили в пресс-службе Минобороны, 11 ноября в период с 8:00 до 13:00 мск силы ПВО уничтожили четыре беспилотника. Два из них сбили над Саратовской областью, один — над Оренбургской. Еще один БПЛА уничтожили над акваторией Черного моря.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
ФСБ сообщила о предотвращении угона МиГ-31 для провокации против НАТО
ВКС России нанесли удар по центру радиоэлектронной разведки под Киевом
Фракция Порошенко объявила о начале процедуры отставки кабмина Украины
Подрыв автомобиля в центре Нью-Дели совершил террорист-смертник
Минцифры предложило обязать онлайн-кинотеатры передавать подробные данные о пользователях
Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой