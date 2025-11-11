Аэропорт Уфы закрыли для полетов

Аэропорт Уфы ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

О введении ограничений он написал в 14:49 мск. «Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — добавил представитель Росавиации.

Ограничения в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников. За 11 ноября работу приостанавливали воздушные гавани Волгограда, Калуги, Саратова, Самары, Пензы, Оренбурга и Орска. В двух последних аэропортах ограничения продолжают действовать.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны, 11 ноября в период с 8:00 до 13:00 мск силы ПВО уничтожили четыре беспилотника. Два из них сбили над Саратовской областью, один — над Оренбургской. Еще один БПЛА уничтожили над акваторией Черного моря.