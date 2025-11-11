Системы ПВО сбили четыре украинских БПЛА над регионами России

Фото: Минобороны России

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 8:00 до 13:00 перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника, сообщило Минобороны.

Два украинских дрона перехватили дежурные средства ПВО над Саратовской областью. Еще два БПЛА уничтожили над Оренбургской областью и над акваторией Черного моря.

За ночь силы ПВО сбили 37 беспилотников. Восемь из них перехватили над Саратовской областью. В результате атаки пострадали жилые дома в Заводском районе Саратовской области — в них выбиты окна. Также, по словам губернатора региона Романа Бусаргина, одна женщина получила ранения. Медики оказали ей помощь на месте, госпитализация не потребовалась.