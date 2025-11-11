 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Военная операция на Украине⁠,
0

Системы ПВО сбили четыре украинских БПЛА над регионами России

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 8:00 до 13:00 перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника, сообщило Минобороны.

Два украинских дрона перехватили дежурные средства ПВО над Саратовской областью. Еще два БПЛА уничтожили над Оренбургской областью и над акваторией Черного моря.

В российских регионах за ночь уничтожили 37 беспилотников
Политика

За ночь силы ПВО сбили 37 беспилотников. Восемь из них перехватили над Саратовской областью. В результате атаки пострадали жилые дома в Заводском районе Саратовской области — в них выбиты окна. Также, по словам губернатора региона Романа Бусаргина, одна женщина получила ранения. Медики оказали ей помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

ФСБ сообщила о предотвращении угона МиГ-31 для провокации против НАТО

ВКС России нанесли удар по центру радиоэлектронной разведки под Киевом

Фракция Порошенко объявила о начале процедуры отставки кабмина Украины

Подрыв автомобиля в центре Нью-Дели совершил террорист-смертник

Минцифры предложило обязать онлайн-кинотеатры передавать подробные данные о пользователях

Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой
Авторы
Теги
Анастасия Бычкова
БПЛА дроны Минобороны

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
FT узнал, что ВСУ часть фронта обороняют только БПЛА из-за нехватки людей
Политика
Слюсарь сообщил об уничтожении БПЛА над двумя районами Ростовской области
Политика
Женщина пострадала при атаке БПЛА на Саратовскую область
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 11 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (+0,09) Инвестиции, 01:41 Курс доллара на 11 ноября
USD ЦБ: 81,01 (-0,21) Инвестиции, 01:41
Число пострадавших при обрушении «Снежкома» увеличилось до трех человек Общество, 15:25
Вербовщик обещал российскому летчику за угон Миг-31 пиво и «пышногрудых» Политика, 15:22
Туристка из России умерла в гостинице в Анталии Общество, 15:21
Bloomberg рассказал о «настоящей драке» в Европе из-за активов ЛУКОЙЛа Политика, 15:16
Прокуратура Чечни начала проверку из-за обрушения балкона на похоронах Общество, 15:16
Что добывают и производят в городах и провинциях Китая. Карта РБК и ВТБ, 15:15
Судья позволил экс-замминистру обороны Попову не вставать на заседании Политика, 15:15
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
«Биннофарм Групп» расширила линейку препаратов для женского здоровья Пресс-релиз, 15:10
В Госдуме раскрыли детали о взятке, в которой подозревают Вороновского Политика, 15:04
Аэропорт Уфы закрыли для полетов Политика, 15:02
Китай обвинил США в краже биткоинов на $13 млрд Крипто, 14:57
SoftBank Group более чем в два раза увеличила прибыль благодаря ИИ Инвестиции, 14:57
У вас нет амбиций руководителя. Как развивать карьеру и расти в зарплате Образование, 14:56
Большинство пострадавших в ДТП с автобусом в Египте выписали из больницы Общество, 14:55