Системы ПВО сбили четыре украинских БПЛА над регионами России
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 8:00 до 13:00 перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника, сообщило Минобороны.
Два украинских дрона перехватили дежурные средства ПВО над Саратовской областью. Еще два БПЛА уничтожили над Оренбургской областью и над акваторией Черного моря.
За ночь силы ПВО сбили 37 беспилотников. Восемь из них перехватили над Саратовской областью. В результате атаки пострадали жилые дома в Заводском районе Саратовской области — в них выбиты окна. Также, по словам губернатора региона Романа Бусаргина, одна женщина получила ранения. Медики оказали ей помощь на месте, госпитализация не потребовалась.
