Число поврежденных машин при падении колонны «Снежкома» превысило 100

121 автомобиль получил повреждения в результате падения колонны бывшего горнолыжного комплекса «Снежком» в подмосковном Красногорске, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

Ранее в администрации городского округа сообщили о 50 поврежденных машинах, которые стояли на прилегающей парковке.

Также в результате инцидента пострадали два человека. Один из них после осмотра медиками отказался от госпитализации, другого доставили в травматологический пункт, сообщил подмосковный Минздрав.

На кадрах, снятых 11 ноября очевидцами, видно, как во время демонтажа башни-опоры от ее верхней части отвалился фрагмент. В результате падения куска бетона с арматурой по сторонам на десятки метров разлетелись осколки, перемешанные с землей. Ими засыпало стоявшие на парковке автомобили.

«Представители подрядной организации [ООО «Развитие»] и администрации свяжутся с каждым владельцем автомобиля индивидуально для оформления необходимых документов и возмещения убытков», — рассказали в пресс-службе администрации Красногорска.

СК России возбудил дело по ст. 216 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ).

На месте инцидента в Павшинской пойме городские службы приступили к расчистке прилегающей автодороги. Временно остановленное движение транспорта будет в скором времени возобновлено, добавили в администрации.

В ноябре 2021 года юридическое лицо комплекса — ООО «Снежная горка» — объявили банкротом, был назначен конкурсный управляющий. В начале 2022 года склон закрыли на реконструкцию, сначала демонтировали канатные дороги, а затем и ледово-развлекательный центр. Однако в октябре того же года комплекс решили снести, демонтаж начался в конце 2023 году.

9 декабря на территории демонтируемого «Снежкома» в результате падения металлической балки погиб рабочий.