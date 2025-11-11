Два человека пострадали от обрушения конструкции при сносе «Снежкома»

В результате обрушения конструкции во время демонтажа горнолыжного комплекса «Снежком» в Красногорске пострадали два человека, они обратились в медучреждения, сообщил подмосковный минздрав.

«Один пострадавший был осмотрен врачами на месте, от госпитализации отказался. Второй пострадавший бригадой скорой помощи доставлен в травматологический пункт для оказания медицинской помощи», — сообщило ведомство.

При сносе башни-опоры «Снежкома» 11 ноября от нее отвалился кусок. Msk1.ru пишет, что машины на парковке завалило камнями и строительным мусором. ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщает, что пострадали около 100 автомобилей.

В декабре во время демонтажа «Снежкома» погиб рабочий, на которого упала металлическая конструкция.

В конце ноября 2021 года юридическое лицо комплекса — ООО «Снежная горка» — объявили банкротом, был назначен конкурсный управляющий. В начале 2022 года склон закрыли на реконструкцию, сначала демонтировали канатные дороги, а затем и ледово-развлекательный центр. Однако в октябре того же года комплекс решили снести, демонтаж начался в 2023 году.