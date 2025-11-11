 Перейти к основному контенту
Политика
0

Мэр Владимира предстанет перед судом по обвинению во взятке на ₽1,1 млн

Фото: t.me/Следком
Фото: t.me/Следком

Следственный комитет (СК) России завершил расследование в отношении главы города Владимира Дмитрия Наумова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса), сообщили в пресс-службе управления СК по Владимирской области. Там отметили, что чиновник в скором времени предстанет перед судом. За вменяемое ему преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

По версии следствия, в ноябре 2023 года чиновник вступил в сговор с двумя сообщниками, пообещав содействие в их незаконной похоронной деятельности во Владимире.

«Обвиняемый содействовал назначению на руководящие должности в МУП «Специализированный комбинат ритуальных услуг», а также МКУ «Центр управления городскими дорогами» участников организованной преступной группы, а также изданию нормативного акта о погребении и похоронном деле, которым фактически ограничивались права других предпринимателей в сфере ритуального бизнеса», — рассказали в пресс-службе.

СК показал изъятые деньги у обвиненного во взятке мэра Владимира
Политика
Фото:СУ СК России по Владимирской области / Telegram

За свое содействие Наумов с октября 2024-го по март 2025-го получил от заместителя директора Центра управления городскими дорогами не менее 1,1 млн руб. Взятку ему передали тремя частями в администрации города Владимира и рядом с ней, отметили в СК.

Правоохранительные органы задержали мэра 27 августа. Дома и по месту работы прошли обыски.

«По ходатайству следователя СК по делу наложен арест на изъятые в ходе обысков денежные средства и украшения на сумму около 1,3 млн руб.», — добавили в ведомстве. Кроме того, был арестован автомобиль стоимостью около 4,3 млн руб., оформленный на супругу фигуранта дела.

В рамках следствия заместитель директора Центра управления городскими дорогами, который передал Наумову взятку, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. По делу о крупном мошенничестве в сфере ритуального бизнеса вместе с ним проходят еще 11 человек, добавили в СК.

Наумов возглавил Владимир в ноябре 2022 года. На сайте городской администрации 46-летний чиновник до сих пор указан в качестве мэра.

ФСБ сообщила о предотвращении угона МиГ-31 для провокации против НАТО

ВКС России нанесли удар по центру радиоэлектронной разведки под Киевом

Фракция Порошенко объявила о начале процедуры отставки кабмина Украины

Подрыв автомобиля в центре Нью-Дели совершил террорист-смертник

Минцифры предложило обязать онлайн-кинотеатры передавать подробные данные о пользователях

Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой
Авторы
Теги
Денис Малышев
Владимир мэры взятка ритуальные услуги

