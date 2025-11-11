 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Общество⁠,
0

СК возбудил дело после ампутации рук постоялице соццентра в Москве

СК возбудил дело из-за ампутации рук постоялице социального дома в Москве
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Следственный комитет возбудил уголовное дело после ампутации кистей рук постоялице одного из реабилитационных учреждений Москвы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники учреждения связали 20-летнюю постоялицу шерстяными колготками и забыли. От нарушения кровоснабжения у девушки началась гангрена на руках, из-за чего ей пришлось ампутировать обе кисти.

Столичные следователи возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 Уголовного кодекса). Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования дела.

Власти заявили о халатности в психоневрологическом интернате в Москве
Общество
Фото:Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

По информации телеграм-канала Baza, инцидент произошел в социальном доме «Обручевский». У пострадавшей постоялицы диагностированы эпилепсия и аутоагрессия, она неоднократно пыталась причинить себе вред. Ранее врачи применяли к девушке медицинские методы фиксации, чтобы обезопасить от самой себя.

Социальный дом «Обручевский» — психоневрологический интернат. В нем обслуживают лиц, страдающих психическими расстройствами, которые частично или полностью утратили способность к самообслуживанию и нуждаются в постоянном уходе и наблюдении. Центр рассчитан на 500 постояльцев.

В московском департаменте труда и соцзащиты населения произошедшее назвали «халатностью» и заявили, что подобные действия сотрудников центра недопустимы. Власти Москвы подчеркнули, что сотрудничают с правоохранительными органами в рамках расследования.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

ФСБ сообщила о предотвращении угона МиГ-31 для провокации против НАТО

ВКС России нанесли удар по центру радиоэлектронной разведки под Киевом

Фракция Порошенко объявила о начале процедуры отставки кабмина Украины

Подрыв автомобиля в центре Нью-Дели совершил террорист-смертник

Минцифры предложило обязать онлайн-кинотеатры передавать подробные данные о пользователях

Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой
Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Следственный комитет уголовное дело ампутация Москва психоневрологический интернат

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Власти заявили о халатности в психоневрологическом интернате в Москве
Общество
В Краснодарском крае обрушилась стена психоневрологического интерната
Общество
В Красноярском крае загорелся психоневрологический диспансер
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 11 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (+0,09) Инвестиции, 01:41 Курс доллара на 11 ноября
USD ЦБ: 81,01 (-0,21) Инвестиции, 01:41
В Исламабаде террорист подорвал себя у здания суда Политика, 12:21
Кремль заявил об отсутствии обсуждения с США проблемы ядерных испытаний Политика, 12:20
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:20
В Хабаровском крае предложили электроизгороди для защиты от хищников Общество, 12:20
Олимпийский чемпион Устюгов рассказал о пропаже его необычных лыж Спорт, 12:18
Правкомиссия одобрила повышение штрафов за экономические преступления Экономика, 12:16
Аналитики оценили рост цен на новостройки Москвы в октябре Недвижимость, 12:15
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Дэвид Салэй получил Букеровскую премию за роман «Плоть» Общество, 12:14
«Новые воротнички»: почему компании начали ценить кандидатов без диплома Образование, 12:09
«Ростех» ответил на сообщения об уменьшении дальности полета МС-21 Общество, 12:06
Зарубежные инвестиции без инфраструктурного риска: страновые индексы #всенабиржу!, 12:04
В Сенате США представили новую версию билля о структуре крипторынка Крипто, 12:00
РБК представил новый рейтинг российских работодателей Бизнес, 12:00
Жительнице Приамурья приписали долг за воду в 11,5 млн рублей из-за сбоя Общество, 11:58