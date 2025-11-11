СК возбудил дело после ампутации рук постоялице соццентра в Москве

Фото: Олег Яковлев / РБК

Следственный комитет возбудил уголовное дело после ампутации кистей рук постоялице одного из реабилитационных учреждений Москвы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники учреждения связали 20-летнюю постоялицу шерстяными колготками и забыли. От нарушения кровоснабжения у девушки началась гангрена на руках, из-за чего ей пришлось ампутировать обе кисти.

Столичные следователи возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 Уголовного кодекса). Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования дела.

По информации телеграм-канала Baza, инцидент произошел в социальном доме «Обручевский». У пострадавшей постоялицы диагностированы эпилепсия и аутоагрессия, она неоднократно пыталась причинить себе вред. Ранее врачи применяли к девушке медицинские методы фиксации, чтобы обезопасить от самой себя.

Социальный дом «Обручевский» — психоневрологический интернат. В нем обслуживают лиц, страдающих психическими расстройствами, которые частично или полностью утратили способность к самообслуживанию и нуждаются в постоянном уходе и наблюдении. Центр рассчитан на 500 постояльцев.

В московском департаменте труда и соцзащиты населения произошедшее назвали «халатностью» и заявили, что подобные действия сотрудников центра недопустимы. Власти Москвы подчеркнули, что сотрудничают с правоохранительными органами в рамках расследования.