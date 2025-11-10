Забытой со связанными руками клиентке интерната ампутировали кисти
Власти Москвы сотрудничают с правоохранительными органами, расследующими обстоятельства, при которых постоялица соццентра «Обручевский» лишилась кистей рук. Об этом сообщили ТАСС в городском департаменте труда и соцзащиты населения.
«Халатность, проявленная сотрудниками, привела к тяжелым последствиям для проживающей и является абсолютно недопустимой», — заявили в ведомстве. Там отметили, что виновные понесут наказание в соответствии с законом.
Ранее телеграм-канал Baza сообщил об инциденте в ГБУ Социальный дом «Обручевский», где сотрудники учреждения связали одну из постоялиц шерстяными колготками. Таким образом они хотели обезопасить ее от самой себя — женщина страдает эпилепсией и аутоагрессией. О связанной вспомнили спустя время. Из-за нарушения кровоснабжения в конечностях у нее началась на руках гангрена, потребовалась ампутация кистей.
Психоневрологический интернат занимается обслуживания лиц, страдающих психическими расстройствами, утративших частично или полностью способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном уходе и наблюдении. Он рассчитан на 500 человек.
РБК направил запросы в прокуратуру Москвы, СК России и столичный департамент труда и соцзащиты населения.
