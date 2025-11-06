 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Над Московской областью вновь заметили летящий болид

Поздним вечером 5 ноября над Московской областью была замечена яркая вспышка, а жители региона увидели объект, похожий на комету. Момент его падения попал на запись с видеорегистраторов, ее опубликовало издание MSK1.ru

На видео, в углу которого указано время 22:35 и дата 5 ноября, запечатлено сине-зеленое свечение.

Кадры полета болида также показал телеграм-канал AstroAlert. Он утверждает, что жители Подмосковья стали свидетелями полета болида «около 170 гр.», который «практически точно» пролетел на юг от Москвы.

«Максимальная яркость составила около -10 зв.вел (звездной величины. — РБК). Скорее всего это объект размером с десяток сантиметров. Если он принадлежит метеорному потоку Тауриды, то его скорость входа в верхние слои атмосферы составляла около 30 км/сек и он полностью разрушился в атмосфере Земли», — говорится в сообщении AstroAlert.

NASA закрыло данные об астероиде US6 после пролета болида над Москвой
Общество
Фото:Mario Tama / Getty Images

Утром 27 октября жители столичного региона наблюдали, как в атмосферу вошел яркий светящийся космический объект. По данным специалистов РАН, его размер составлял 10х30 см, а характерное зеленое свечение было вызвано присутствием никеля — элемента, который часто встречается в металлических метеоритах.

Позднее доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Пулковской астрономической обсерватории Георгий Гончаров заявил, что этот объект может быть болидом. «Все сходится», — сказал он, комментируя версию научного руководителя обсерватории «Ка-Дар» и «Астроверты», создателя AstroAlert Станислава Короткого. Последний также предположил, что яркий объект — это космический мусор.

Умер телеведущий Юрий Николаев
Авторы
Теги
Полина Дуганова
космос болид Московская область
