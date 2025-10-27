 Перейти к основному контенту
Ученые не смогли объяснить происхождение пролетевшего над Москвой болида

Ученые не смогли объяснить происхождение пролетевшего над Москвой болида
Астрономы не смогли точно определить происхождение яркого объекта, пролетевшего над Москвой и Московской областью 27 октября. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

По предварительным оценкам, скорость тела составила около 20 км/с, что указывает на то, что объект мог быть астероидом. Однако продолжительное время наблюдения и распад на части свидетельствуют о его искусственном, а не природном происхождении.

Сообщения о наблюдении объекта поступили в основном из Москвы, хотя при предполагаемой траектории он должен был быть заметен и в других городах. По расчету специалистов, скорость полета тела необычно высокая для космического мусора, а высота слишком низкая для астероида.

Самую яркую комету этого года засняли над Россией. Видео
Общество

«В целом природа объекта на данный момент остается не вполне понятной», — отметили в РАН.

Ранее ученые также отметили, что вероятность того, что фрагменты небесного тела достигли поверхности Земли, крайне мала.

