Ученые не смогли объяснить происхождение пролетевшего над Москвой болида

Video

Астрономы не смогли точно определить происхождение яркого объекта, пролетевшего над Москвой и Московской областью 27 октября. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

По предварительным оценкам, скорость тела составила около 20 км/с, что указывает на то, что объект мог быть астероидом. Однако продолжительное время наблюдения и распад на части свидетельствуют о его искусственном, а не природном происхождении.

Сообщения о наблюдении объекта поступили в основном из Москвы, хотя при предполагаемой траектории он должен был быть заметен и в других городах. По расчету специалистов, скорость полета тела необычно высокая для космического мусора, а высота слишком низкая для астероида.

«В целом природа объекта на данный момент остается не вполне понятной», — отметили в РАН.

Ранее ученые также отметили, что вероятность того, что фрагменты небесного тела достигли поверхности Земли, крайне мала.