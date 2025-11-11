 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Защита сестер Хачатурян попросила прекратить дело об убийстве их отца

Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Защита ходатайствует о прекращении уголовного дела в отношении сестер Хачатурян, проходящих по делу об убийстве их отца Михаила Хачатуряна, который был посмертно признан виновным в систематическом причинении тяжкого вреда здоровью и совершении сексуального насилия над дочерьми. Об этом рассказал ТАСС один из адвокатов сестер Алексей Паршин, уточнив, что защита также просит изменить девушкам меру пресечения.

«В связи со вступившим накануне в законную силу определением в отношении Михаила Хачатуряна о посмертном признании его совершившим ряд тяжких преступлений (издевательствах и насилии над дочерьми) мы также просим следствие о полном прекращении уголовного дела в отношении девочек, так как они правомерно действовали — защищались от преступника, имели на это полное право», — сообщил Паршин.

Суд подтвердил виновность отца сестер Хачатурян в насилии над дочерьми
Общество
Сёстры Хачатурян

Он добавил, что защита ожидает реакции от Следственного комитета на ходатайство об изменении меры пресечения для Крестины, Ангелины и Марии. До сих пор им запрещено общаться друг с другом, со свидетелями и менять место жительства.

Накануне Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты Михаила Хачатуряна на его посмертный обвинительный приговор. Суд признал приговор Хачатуряну законным, решение Бутырского районного суда, вынесенное в апреле, вступило в силу. Тот факт, что решение вступило в силу, означает, что сестры Хачатурян «действительно сопротивлялись насильнику, сопротивлялись насилию, действовали в состоянии необходимой обороны», подчеркнул тогда адвокат Паршин.

Хотя уголовное дело против мужчины было прекращено в связи с его смертью, суд отказал ему в реабилитации, поскольку его вина была официально установлена приговором.

Сестер Хачатурян задержали в 2018 году после обнаружения тела их отца с множественными колото-рублеными ранениями в квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. По версии следствия, девушки нанесли ему удары ножом и молотком. Останкинский суд Москвы арестовал их, но впоследствии мера пресечения была изменена на запрет определенных действий. Им запрещалось пользоваться связью и интернетом, общаться друг с другом и комментировать дело в СМИ.

Адвокаты настаивают, что действия их подзащитных являются самообороной, а не убийством группой лиц. В 2020 году прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении старших сестер, однако впоследствии дело было возвращено на доработку.

При этом в возбуждении уголовного дела против самого Михаила Хачатуряна изначально было отказано в связи с его гибелью. Его завели только в 2020 году, получив на это согласие сестер погибшего.

Как отмечала адвокат Мари Давтян, в рамках расследования убийства следователи установили факты многолетнего насилия со стороны отца. Обвинительное заключение по делу сестер прямо указывает, что Михаил Хачатурян с 2014 года систематически совершал в их отношении истязания и насильственные действия сексуального характера.

Авторы
Теги
Егор Алимов
уголовное дело адвокаты преследование суд убийство Сестры Хачатурян

