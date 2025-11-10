Суд подтвердил виновность отца сестер Хачатурян в насилии над дочерьми

Защита Хачатуряна пыталась добиться пересмотра приговора по делу, возбужденного против него посмертно, об истязании дочерей. Апелляционный суд признал все вмененные ему преступления и в реабилитации отказал

Сёстры Хачатурян (Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press)

Мосгорсуд отклонил апелляционные жалобы защиты Михаила Хачатуряна, попросившей вернуть на пересмотр обвинительный приговор, сообщил РБК адвокат одной из сестер Хачатурян Алексей Паршин. Суд первой инстанции ранее посмертно признал мужчину виновным в причинении тяжкого вреда здоровью его дочерей и сексуальном насилии над ними.

Суд признал приговор Хачатуряну законным, решение нижестоящей инстанции вступило в силу.

«Подтверждаю, действительно, сегодня жалобы апелляционные от защитников Михаила Хачатуряна суд отклонил. Он подтвердил, что Михаил Хачатурян действительно совершал все вмененные ему преступления, в которых [его] признал виновным суд первой инстанции», — сказал Паршин.

По словам адвоката, апелляционный суд несколько изменил формулировки, поскольку умершего формально нельзя признать виновным. Вместо слов об этом была использована фраза «признать совершившим преступление».

«Поэтому Михаил Хачатурян сейчас признан совершившим данное преступление по всем пунктам, которые ему вменялись, посмертно», — добавил Паршин.

Тот факт, что решение вступило в силу, означает, что сестры Хачатурян «действительно сопротивлялись насильнику, сопротивлялись насилию, действовали в состоянии необходимой обороны», подчеркнул защитник.

«Следующим шагом будем ждать ответа от Следственного комитета. Мы, естественно, сейчас напишем ходатайство, обратимся в Следственный комитет с просьбой о прекращении уголовного преследования в отношении всех трех девочек, так как в их действиях не было и нет состава преступления. <…> Все, что они делали, это защищались от преступника, который много лет осуществлял над ними различные виды насилия», — заключил Паршин.

Представитель родственников Хачатуряна Георгий Чугуашвили сказал «РИА Новости», что защита продолжит добиваться его реабилитации по уголовному делу в кассационной инстанции и Верховном суде.

В апреле 2025 года Бутырский районный суд Москвы признал Михаила Хачатуряна виновным в сексуальном насилии в отношении собственных дочерей и в умышленном причинении тяжкого вреда их здоровью. Кроме того, решением коллегии была установлена вина Хачатуряна в изготовлении и распространении порнографических материалов — согласно обвинительному заключению, он отправлял их подруге дочерей.

Уголовное дело против мужчины было прекращено в связи с его смертью. Тем не менее, поскольку приговором вина была установлена, в реабилитации суд отказал, говорил РБК Паршин.

Сестер Хачатурян задержали в 2018 году после того, как обнаружили тело их отца в квартире на Алтуфьевском шоссе. Как считает следствие, девушки нанесли ему множественные удары ножом и молотком. Спустя несколько дней после задержания Останкинский суд Москвы арестовал девушек, однако позже они были отпущены из СИЗО под запрет определенных действий. Девушкам было запрещено пользоваться мобильной связью и интернетом, общаться между собой и давать комментарии СМИ относительно их уголовного дела. Адвокаты сестер утверждают, что их действия следует квалифицировать не как убийство группой лиц, а как самооборону. В 2020 году прокуратура утвердила обвинение в отношении старших сестер, но дело было возвращено на доработку. В возбуждении уголовного дела против Михаила Хачатуряна изначально было отказано в связи с его смертью. Однако в 2020 году на это дали согласие сестры погибшего, и дело было заведено. Адвокат одной из сестер Мари Давтян говорила, что в рамках расследования убийства Хачатуряна следователи установили, что он на протяжении нескольких лет подвергал своих дочерей насилию. По ее словам, обвинительное заключение в отношении сестер Хачатурян «начинается с того, что Михаил Хачатурян с 2014 года совершал в их отношении истязание и насильственные действия сексуального характера».