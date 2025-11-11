В Красноярском крае завершили расследование двойного убийства
В городе Ачинск Красноярского края завершили расследование уголовного дела по обвинению местного жителя в двойном убийстве, сообщило ГСУ СК по региону и республике Хакасия в телеграм-канале.
Речь идет о 36-летнем местном жителе. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «д» ч. 2 ст. 105 (убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью) и ч. 1 ст. 167 Уголовного кодекса (умышленное уничтожение имущества). Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.
Убийство произошло в феврале 2025 года. Во дворе дома, где проживала супруга обвиняемого, тот ножом проткнул колеса автомобиля ее знакомого. Позже в тот же день обвиняемый на лестничной площадке с ножом напал на мужчину, перед этим подкараулив его. Тот скончался.
Спрятавшись на парковке, обвиняемый напал и на жену, она также погибла. После совершенных преступлений обвиняемый попытался покончить с собой, но был обнаружен родственниками и доставлен в больницу.
В ходе следствия обвиняемый признал вину, он содержится под арестом.
В октябре в Свердловской области мужчину обвинили в убийстве жены после ссоры, причиной которой стал неприготовленный ужин.
По данным следствия, 56-летний мужчина, будучи пьяным, несколько раз ударил жену ножом после ссоры. Конфликт произошел из-за того, что женщина высказала супругу претензию по поводу неприготовленного ужина. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте.
