 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Армении при ограблении убили ростовского врача и ее мужа

В Армении при ограблении убили ростовского эндокринолога и ее мужа

В Котайкской области Армении при ограблении были убиты врач из Ростова-на-Дону Марина Айрапетян и ее муж, сообщает «Комсомольская правда».

Как написали в издании, 44-летняя погибшая работала эндокринологом и врачом УЗИ, вместе с 46-летним супругом они приехали в Армению на свадьбу. Супружеская пара ехала по трассе и остановилась у обочины, чтобы отдохнуть. В этот момент к их автомобилю фирмы Audi подбежал вооруженный мужчина и потребовал ключи от автомобиля, а затем застрелил супругов. О случившемся также пишет Shot.

В СК Армении сообщили, что убийство произошло 12 октября. Незадолго до этого преступник на почве бытового конфликта убил своих односельчан. Как пишет «Комсомольская правда», убитые также были супружеской парой. После этого он вышел к дороге и застрелил ростовского врача и ее мужа, а затем скрылся на их машине.

В Армении убили главу общины, победившего кандидата от партии Пашиняна
Политика
Володя Григорян

В клинике «Давинчи», в которой работала Айрапетян, подтвердили ее смерть. «Она была человеком исключительной доброты и отзывчивости, всегда готовым прийти на помощь и поддержать в трудную минуту», — говорится в опубликованном на сайте сообщении.

Как сообщили в правоохранительных органах, преступника задержали, он дал признательные показания. В отношении него возбудили несколько уголовных дел — два эпизода убийства (ст. 155, ч. 1), два эпизода убийства, совершенного из корыстных побуждений и с целью скрыть другое преступление (ст. 155, ч. 2, п. 10 и 13), а также разбой, совершенный с применением оружия и в крупном размере (ст. 252, ч. 2, п. 5 и 7 Уголовного кодекса).

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Александра Озерова
Армения убийство Ростов-на-Дону врач
Материалы по теме
В Армении убили главу общины, победившего кандидата от партии Пашиняна
Политика
Во Львове убили экс-спикера Рады Андрея Парубия
Политика
В Волгоградской области жестоко убили федерального судью
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 92,08 (+0,36) Инвестиции, 16 окт, 18:51 Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 79,08 (+0,24) Инвестиции, 16 окт, 18:51
Трамп рассказал о реакции Путина на идею о передаче Tomahawk Украине Политика, 00:37
Трамп заявил, что сейчас «не лучшее время» для санкций Политика, 00:33
Губернатор оценил степень повреждения энергообъектов Белгородской области Политика, 00:21
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Кто переходил из ЦСКА в «Спартак» Спорт, 00:01
Почему Путин и Трамп предпочли Будапешт и что будет с «Томагавками» Политика, 00:00
В Армении при ограблении убили ростовского врача и ее мужа Общество, 16 окт, 23:44
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Трамп заявил, что США не могут расходовать Tomahawk Политика, 16 окт, 23:42
Трамп раскрыл, как скоро планирует встретиться с Путиным Политика, 16 окт, 23:33
Фигуры, идеи и институции: азбука современного российского искусства РБК и СберПервый, 16 окт, 23:24
AP узнало о повышенном интересе Белого дома к санкциям против России Политика, 16 окт, 23:06
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 16 окт, 23:00
Брижит Бардо перенесла операцию из-за тяжелой болезни Политика, 16 окт, 23:00
Минцифры пригрозило Apple жестким ответом при неисполнении требований ФАС Бизнес, 16 окт, 22:40