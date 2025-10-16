В Армении при ограблении убили ростовского врача и ее мужа

В Котайкской области Армении при ограблении были убиты врач из Ростова-на-Дону Марина Айрапетян и ее муж, сообщает «Комсомольская правда».

Как написали в издании, 44-летняя погибшая работала эндокринологом и врачом УЗИ, вместе с 46-летним супругом они приехали в Армению на свадьбу. Супружеская пара ехала по трассе и остановилась у обочины, чтобы отдохнуть. В этот момент к их автомобилю фирмы Audi подбежал вооруженный мужчина и потребовал ключи от автомобиля, а затем застрелил супругов. О случившемся также пишет Shot.

В СК Армении сообщили, что убийство произошло 12 октября. Незадолго до этого преступник на почве бытового конфликта убил своих односельчан. Как пишет «Комсомольская правда», убитые также были супружеской парой. После этого он вышел к дороге и застрелил ростовского врача и ее мужа, а затем скрылся на их машине.

В клинике «Давинчи», в которой работала Айрапетян, подтвердили ее смерть. «Она была человеком исключительной доброты и отзывчивости, всегда готовым прийти на помощь и поддержать в трудную минуту», — говорится в опубликованном на сайте сообщении.

Как сообщили в правоохранительных органах, преступника задержали, он дал признательные показания. В отношении него возбудили несколько уголовных дел — два эпизода убийства (ст. 155, ч. 1), два эпизода убийства, совершенного из корыстных побуждений и с целью скрыть другое преступление (ст. 155, ч. 2, п. 10 и 13), а также разбой, совершенный с применением оружия и в крупном размере (ст. 252, ч. 2, п. 5 и 7 Уголовного кодекса).