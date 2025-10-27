Мужчина убил жену, обидевшись на ее слова о неприготовленном ужине

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

В Свердловской области мужчину из города Березовский обвинили в убийстве жены после ссоры, причиной которой стал неприготовленный ужин, рассказал журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК Александр Шульга, сообщает «РИА Новости».

По данным следствия, во второй половине октября 56-летний мужчина, будучи пьяным, несколько раз ударил жену ножом после ссоры. Конфликт произошел из-за того, что женщина высказала супругу претензию по поводу неприготовленного ужина. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте.

После убийства обвиняемый попытался скрыть тело, но через несколько дней добровольно сдался полиции. По словам руководителя пресс-службы регионального МВД Валерия Горелых, мужчина, работающий индивидуальным предпринимателем в сфере грузоперевозок, сначала собирался расчленить тело и спрятать останки, но, протрезвев, отказался от этой идеи и сообщил о случившемся.

Во время осмотра дома полиция обнаружила сожженный мобильный телефон погибшей и другие улики. Кроме того, силовики изъяли предполагаемое орудие преступления — кухонный нож.

В декабре 2024 года в Брянске 36-летний мужчина в ходе ссоры убил сожительницу 34 лет. Потерпевшая скончалась на месте спустя «непродолжительное время» от множественных ударов в голову, туловище и конечности.

В Следственном комитете сообщили, что преступник расчленил труп жертвы и хранил останки у себя дома в течение трех месяцев, пока их не нашел его родственник. После этого части тела выкинули на свалку в деревне в часе езды от Брянска.