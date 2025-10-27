 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Мужчина убил жену, обидевшись на ее слова о неприготовленном ужине

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

В Свердловской области мужчину из города Березовский обвинили в убийстве жены после ссоры, причиной которой стал неприготовленный ужин, рассказал журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК Александр Шульга, сообщает «РИА Новости».

По данным следствия, во второй половине октября 56-летний мужчина, будучи пьяным, несколько раз ударил жену ножом после ссоры. Конфликт произошел из-за того, что женщина высказала супругу претензию по поводу неприготовленного ужина. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте.

После убийства обвиняемый попытался скрыть тело, но через несколько дней добровольно сдался полиции. По словам руководителя пресс-службы регионального МВД Валерия Горелых, мужчина, работающий индивидуальным предпринимателем в сфере грузоперевозок, сначала собирался расчленить тело и спрятать останки, но, протрезвев, отказался от этой идеи и сообщил о случившемся.

Во время осмотра дома полиция обнаружила сожженный мобильный телефон погибшей и другие улики. Кроме того, силовики изъяли предполагаемое орудие преступления — кухонный нож.

В Петербурге 19-летний юноша убил своего одноклассника
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

В декабре 2024 года в Брянске 36-летний мужчина в ходе ссоры убил сожительницу 34 лет. Потерпевшая скончалась на месте спустя «непродолжительное время» от множественных ударов в голову, туловище и конечности.

В Следственном комитете сообщили, что преступник расчленил труп жертвы и хранил останки у себя дома в течение трех месяцев, пока их не нашел его родственник. После этого части тела выкинули на свалку в деревне в часе езды от Брянска.

Читайте РБК в Telegram.

Berliner Zeitung назвала причины массового дезертирства в ВСУ

Самую яркую комету этого года засняли над Россией. Видео

Истребитель и вертолет ВС США упали в Южно-Китайском море

Трамп заявил, что Россия и США не играют друг с другом в игры

В Петербурге задержали похитителей футболиста сборной России и зятя депутата

ЕС остался крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Дуганова
убийство бытовая ссора Свердловская область ужин
Материалы по теме
В Подмосковье военный убил контрактника и покончил с собой
Общество
В Петербурге 19-летний юноша убил своего одноклассника
Общество
В Волгоградской области жестоко убили федерального судью
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
Сыгранность членов команды важнее таланта каждого из них: как ее добиться Образование, 18:29
Оптимизация командировки: как сэкономить на деловых поездках Отрасли, 18:29
МИД предупредил россиян о рисках задержаний в США из-за «похищения детей» Политика, 18:14
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Галузин заявил об отсутствии прогресса в организации переговоров с Киевом Политика, 18:10
Журнал Time после критики сменил обложку с портретом Трампа Политика, 18:06
Минфин скорректировал условия семейной ипотеки. Что изменится в 2026 году Недвижимость, 18:03
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
ЦБ резко понизил курс доллара и евро на 28 октября — сразу на ₽2 Инвестиции, 18:01
Тайна трех домов. Квест с приключениями РБК и ГАЛС, 17:59
ISU начал расследование из-за плюшевой баллистической ракеты у фигуристов Спорт, 17:58
У Кевина Де Брёйне диагностировали разрыв мышцы бедра Спорт, 17:55
В Норвегии назвали место испытания Россией ракеты «Буревестник» Политика, 17:54
Песков рассказал об основном принципе России в отношениях с США Политика, 17:51
В Южной бухте Севастополя опрокинулось судно Общество, 17:50