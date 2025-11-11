В аэропорту Саратова сняли ограничения на полеты
В аэропорту Саратова (Гагарин) возобновили прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, заявил он. Они действовали с 1:39 мск до 4:22 мск 11 ноября.
Российские аэропорты вводят ограничения в связи с угрозой атаки дронов.
Материал дополняется
