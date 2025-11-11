В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Саратова приостановили прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, пояснил он.

Кроме этого, Кореняко сообщил о возобновлении полетов в аэропорту Калуги. Ограничения ввели в 00:30 мск, их сняли в 01:37 мск 11 ноября.

Ограничения продолжают действовать в аэропорту Волгограда. Российские авиагавани приостанавливают полеты в связи с угрозой атаки беспилотников. В период с 12:00 до 20:00 мск 10 ноября в регионах России сбили семь дронов.