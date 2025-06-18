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В Словакии пытались задержать экс-министра обороны из-за поставок Украине

В Словакии пытались задержать экс-министра обороны Надя из-за поставок Украине
Полиция Словакии проводит задержания по делу о нарушении законов при передаче оружия Украине. Среди тех, кого разыскивает полиция,  экс-министр обороны Ярослав Надь. Он назвал преследование политически мотивированным
Ярослав Надь
Ярослав Надь (Фото: Claus Bech / АР / ТАСС)

Полиция Словакии пыталась задержать бывшего министра обороны страны Ярослава Надя, сообщило словацкое издание Denník N. По информации телеканала Markiza, следственные действия связаны с делом о нарушении законов при поставках боеприпасов Украине.

Полиция провела обыск в доме бывшего министра обороны, однако там его не оказалось. Надь уехал в Канаду на время отпуска. «Лидер Демократической партии находится в объявленной и давно запланированной зарубежной поездке в Канаду. По возвращении он, как всегда, будет сотрудничать со следственными органами», — сообщила пресс-секретарь партии Мартина Какащикова (цитата по TA3).

Надь, комментируя появившуюся в СМИ информацию, назвал преследование политически мотивированным и обвинил действующее словацкое правительство в попытке «отвлечь внимание». «Я ждал такого театра уже несколько месяцев. Я даже говорил об этом публично. Им нужно прикрыть свою некомпетентность, обнищание граждан и воровство, поэтому они ищут разные способы. Это может быть изменение Конституции, нейтралитет, а иногда заключение в тюрьму представителей оппозиции», — написал он в Facebook (принадлежит признанной в России экстремистской и запрещенной Meta).

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По информации Markiza, подозреваемыми по делу также проходят другие экс-сотрудники словацкого Минобороны. TV3 пишет, что в ходе операции сотрудникам полиции удалось задержать бывшего гендиректора государственного оружейного предприятия Konštrukta — Defence Александра Гурского. Полиция также разыскивает бывшего генсекретаря управления Минобороны Петера Козака. По имеющейся информации, он находится в Словакии.

Aktuality напоминает, что словацкая полиция уже несколько месяцев расследует обстоятельства передачи военной техники Украине. В ноябре 2024 года глава МВД Матуш Шутай Эшток обвинил Надя и прошлое правительство в том, что они оставили Словакию «голой и босой» в то время, когда мир близок к опасному конфликту. «У нас нет истребителей, у нас нет системы ПРО», — сказал он.

В марте 2023 года Словакия передала Украине истребители МиГ-29 и комплектующие зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Куб». С приходом правительства Роберта Фицо осенью 2023 года поставки военной помощи Киеву из государственных ресурсов были прекращены.

Решение о передаче этой техники и вооружений приняли во время пребывания на посту бывшего премьер-министра Эдуарда Хегера и экс-министра обороны Ярослава Надя. В июне 2024 года против причастных к поставкам, включая самого Надя, возбудили уголовные дела. Им вменяют совершение диверсии, злоупотребление полномочиями и нарушение служебных обязанностей при управлении зарубежной собственностью. Госсекретарь Игорь Мелихер заявил, что чиновники совершили неконституционные действия и нарушили соглашения, касающиеся военной техники, тем самым поставив под угрозу граждан Словакии.

В Кремле заявляли, что передача вооружения Украине еще больше втягивает западные государства в конфликт с Россией, но коренным образом ситуацию на фронте не изменит.

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Милена Костерева
Словакия Украина поставки оружия уголовное дело задержания
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