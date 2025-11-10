В России опубликовали протокол о равных правах россиян и белорусов

Протокол о внесении изменений в договор между Россией и Белоруссией о равных правах граждан опубликован на официальном портале правовых актов России.

Документ дает право гражданам Белоруссии, постоянно проживающим на территории России, избирать и быть избранными в органы местного самоуправления. Аналогичная возможность предоставлена россиянам, живущим в Белоруссии.

Протокол вступил в силу 29 октября.

Указ о подготовке необходимых документов для заключения соглашения президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал в январе 2025 года. В марте президент и его российский коллега Владимир Путин подписали протокол о внесении изменений в соответствующий договор.

По состоянию на 1 января 2025 года в России постоянно проживают около 26,5 тыс. белорусов, приводила «Парламентская газета» данные Минюста.