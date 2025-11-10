 Перейти к основному контенту
Экономика⁠,
0

В Белоруссии временно запретили продажу российских маршмеллоу

В Белоруссии временно запретили продажу маршмеллоу российского производства
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Министерство здравоохранения Белоруссии временно запретило ввоз, хранение и использование маршмеллоу, произведенных российской компанией «Конфектум». Об этом сообщает БелТА.

Ведомство также прекратило действие свидетельства о государственной регистрации компании на территории Белоруссии.

ООО «Конфектум» — предприятие, специализирующееся на производстве кондитерских изделий. С 1998 года компания изготавливала вафли, а с 2004 занялась производством маршмеллоу. Позиционирует себя как крупнейшего производителя маршмеллоу в России.

Как подчеркнули в белорусском Минздраве, санитарно-эпидемиологическая служба обнаружила в составе «маршмеллоу с ароматом клубники для питания детей школьного возраста от 6 лет и старше» краситель азорубин (Е122), не заявленный изготовителем.

РБК направил запрос в ООО «Конфектум».

Лукашенко заявил о планах развивать производство двигателей в Белоруссии
Общество
Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Житковичский район Гомельской области

В министерстве отметили, что употребление скрытых красителей может вызвать аллергию, астму, кожные заболевания и проблемы с пищеварением, особенно у детей. Кроме того, отсутствие упоминания красителя в маркировке нарушает права потребителей на информацию о продукте.

Для возвращения на белорусский рынок компании нужно будет провести «корректирующие мероприятия», обеспечить стабильность производства продукции и действенную систему контроля ее качества, добавили в ведомстве.

В Таиланде ужесточили ограничения на употребление алкоголя

Трамп пообещал заплатить всем американцам по $2 тыс. из денег от пошлин

Bloomberg рассказал о трещине в отношении поляков к украинцам

Проект о прекращении шатдауна прошел процедурное голосование в сенате США

Зеленский заявил, что не боится Трампа, как «весь мир»

Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой
Анастасия Луценко
При участии
Виктория Хабарова
Белоруссия продажа Минздрав
ООО "КОНФЕКТУМ"

