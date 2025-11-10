Лукашенко назвал стоимость охраны грузовиков на границе с Литвой

Лукашенко: стоимость охраны грузовиков на границе с Литвой — 120 евро в сутки

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что автомобили литовских перевозчиков, скопившиеся на белорусско-литовской границе, стоят под охраной и за нее уже заплачено примерно €120 (11260 руб.) в сутки. Об этом глава государства рассказал на совещании в Минске, передает БелТА.

«Сколько суток будут стоять — умножить на €120, — платите, забирайте автомобили с грузом. Если в ближайшие несколько дней этого не будет сделано, мы примем решение, как МИД заявил, в соответствии с нашими законами. Вплоть до конфискации этих автомобилей», — подчеркнул президент.

По словам Лукашенко, на территории Белоруссии сосредоточено более 1,1 тыс. грузовых автомобилей, которые «не могут болтаться на дорогах».

На белорусско-литовской границе скопилось более 1,1 тыс. литовских грузовиков из-за закрытия пунктов пропуска Литвой. Об этом 10 ноября сообщила пресс-служба МИД Белоруссии. Власти республики переместили машины на стоянки возле «Котловки» и разрешили водителям покинуть страну. Минск предупредил, что все дополнительные расходы вызваны действиями Литвы. Белоруссия оставила за собой право применить законные меры к грузовикам.