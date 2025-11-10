Прощание с Булатовым пройдет 14 ноября в Париже
Прощание с художником Эриком Булатовым пройдет 14 ноября в Свято-Троицком кафедральном соборе в Париже, сообщил ТАСС источник в окружении художника.
Булатова похоронят в Москве, накануне рассказала подруга семьи Татьяна. По ее словам, Булатов скончался от эмфиземы легких.
Художник умер в возрасте 92 лет. Булатов был автором картины «Слава КПСС» (1975), проданной в 2008 году за $2,1 млн. Он много лет возглавлял список самых дорогих российских художников.
Произведения художника хранятся в коллекциях Третьяковской галереи, Русского музея, Музея Людвига в Ахене в Германии, Центре Жоржа Помпиду во Франции. Булатов был лауреатом ордена Дружбы (2014), кавалером французского ордена Искусств и литературы.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
В Таиланде ужесточили ограничения на употребление алкоголя
Трамп пообещал заплатить всем американцам по $2 тыс. из денег от пошлин
Bloomberg рассказал о трещине в отношении поляков к украинцам
Проект о прекращении шатдауна прошел процедурное голосование в сенате США
Зеленский заявил, что не боится Трампа, как «весь мир»
Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой