Прощание с Булатовым пройдет 14 ноября в Париже

Эрик Булатов (Фото: Наталья Чернохатова / URA.RU / Global Look Press)

Прощание с художником Эриком Булатовым пройдет 14 ноября в Свято-Троицком кафедральном соборе в Париже, сообщил ТАСС источник в окружении художника.

Булатова похоронят в Москве, накануне рассказала подруга семьи Татьяна. По ее словам, Булатов скончался от эмфиземы легких.

Художник умер в возрасте 92 лет. Булатов был автором картины «Слава КПСС» (1975), проданной в 2008 году за $2,1 млн. Он много лет возглавлял список самых дорогих российских художников.

Произведения художника хранятся в коллекциях Третьяковской галереи, Русского музея, Музея Людвига в Ахене в Германии, Центре Жоржа Помпиду во Франции. Булатов был лауреатом ордена Дружбы (2014), кавалером французского ордена Искусств и литературы.