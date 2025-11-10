 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Двое мужчин погибли при взрыве гранаты в Кабардино-Балкарии

Фото: СУ СК РФ по КБР
Фото: СУ СК РФ по КБР

Двое жителей города Баксан в Кабардино-Балкарии погибли из-за взрыва гранаты. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Инцидент произошел 8 ноября возле дома по улице Тамбиева. Около 20:00 мск между двумя мужчинами 1965 и 1966 годов рождения возник конфликт из-за долга. В ходе ссоры один из них взорвал гранату.

В результате оба участника конфликта скончались на месте. Следственный комитет возбудил уголовное дело о незаконном обороте взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 Уголовного кодекса) и убийстве двух человек общеопасным способом (п.п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса).

Общество

В начале сентября в Курганской области мужчина бросил гранату в витрину кафе из-за конфликта с сотрудниками заведения. В результате инцидента никто не пострадал. В отношении мужчины возбудили дело о хулиганстве и незаконных приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении взрывчатых устройств — ч. 3 ст. 213, ст. 222.1 Уголовного кодекса.

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Кабардино-Балкария граната Следственный комитет

