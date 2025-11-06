 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Киеве мужчина взорвал гранату в торговом центре

В торговом центре «DREAM yellow» в Киеве произошел взрыв, его устроил мужчина, который взорвал страйкбольную гранату, сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел вечером 5 ноября. По данным издания, в помещение одного из магазинов на территории ТЦ зашел пьяный 39-летний горожанин. У него случился конфликт с персоналом, и он взорвал страйкбольную гранату.

В результате взрыва никто не пострадал.

В Киеве водитель маршрутки бросил в коллегу гранату
Общество
Фото:gunpKyiv / Telegram

На место прибыли следователи и взрывотехники, мужчину задержали.

В начале октября водитель маршрутного такси в Киевебросил в сторону маршрутки коллеги боевую гранату Ф-1. Это произошло, когда такси выезжало в рейс. Никто не пострадал, водителя, бросившего боеприпас, задержали. Он объяснил свои действия желанием напугать одного из коллег, с которым долго конфликтовал.

Мужчину заподозрили в хулиганстве с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений, а также в незаконном обращении с боеприпасами. Каждая из статей наказание вплоть до лишения свободы на срок до семи лет.

