В Киеве мужчина взорвал гранату в торговом центре
В торговом центре «DREAM yellow» в Киеве произошел взрыв, его устроил мужчина, который взорвал страйкбольную гранату, сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел вечером 5 ноября. По данным издания, в помещение одного из магазинов на территории ТЦ зашел пьяный 39-летний горожанин. У него случился конфликт с персоналом, и он взорвал страйкбольную гранату.
В результате взрыва никто не пострадал.
На место прибыли следователи и взрывотехники, мужчину задержали.
В начале октября водитель маршрутного такси в Киевебросил в сторону маршрутки коллеги боевую гранату Ф-1. Это произошло, когда такси выезжало в рейс. Никто не пострадал, водителя, бросившего боеприпас, задержали. Он объяснил свои действия желанием напугать одного из коллег, с которым долго конфликтовал.
Мужчину заподозрили в хулиганстве с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений, а также в незаконном обращении с боеприпасами. Каждая из статей наказание вплоть до лишения свободы на срок до семи лет.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
ЕК заявила об ожидании переговоров о членстве Украины в ЕС до конца года
Германия планирует увеличить помощь Украине на €3 млрд в 2026 году
Bloomberg: лидеры ЕС пропустят саммит со странами Латинской Америки из-за Трампа
Песков: Россия перестала передавать США карты с линией фронта на Украине
Зеленский отверг идею испытательного срока при вступлении Украины в ЕС
Умер телеведущий Юрий Николаев