 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

На Украине мужчину попытались задержать в поезде, а он взорвал гранату

Фото: Полиция Украины
Фото: Полиция Украины

Мужчина взорвал гранату в поезде на железнодорожной станции Овруч в Житомирской области, когда его пытались задержать, сообщает «РБК Украина» со ссылкой на источники.

«Пока известно о гибели пяти человек, двое ранены. Также есть предварительная информация, что совершивший подрыв был в розыске», — говорится в сообщении.

По данным нацполиции Украины, погибли четыре человека, 12 получили ранения.

«Предварительно установлено, что работники ГНСУ проводили проверку документов у пассажиров дизель-поезда. В это время на перроне один из них привел в действие взрывное устройство», — говорится в сообщении.

Как сообщает телеграм-канал «Киев оперативный», погибла пограничница, двое гражданских лиц и сам подрывник — он скончался в машине скорой помощи. Еще двое военнослужащих и десять гражданских получили ранения.

По данным канала, совершивший подрыв мужчина был жителем Харькова, недавно его задержали за попытку нарушения государственной границы.

Читайте РБК в Telegram.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Житомир граната поезд взрыв
Материалы по теме
Под Одессой грузовик задавил двух сотрудников ТЦК
Политика
В Харьковском ТЦК сообщили, что сын Чикатило нарушал воинский учет
Политика
Винницкий ТЦК объяснил массовые беспорядки на стадионе с военнообязанными
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 октября
EUR ЦБ: 94,39 (-0,37) Инвестиции, 09:36 Курс доллара на 24 октября
USD ЦБ: 81,27 (-0,39) Инвестиции, 09:36
Радиолокационная станция (РЛС): классификация, функции и лидеры отрасли База знаний, 15:23
Почему карьера в IТ все больше зависит от умения разговаривать Образование, 15:22
3 стратегии от Мосбиржи для начинающих инвесторов #всенабиржу!, 15:18
В ЕС не нашли доступного по стоимости средства против беспилотников Политика, 15:18
Полиция начала проверку после сообщений о «краже ребенка» в Пулково Общество, 15:13
Шеф-редактора «Sputnik Азербайджан» отпустили под домашний арест Политика, 15:10
Криптопроект с поддержкой от Tether обвинили в инсайде. В чем дело Крипто, 15:06
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
На Украине мужчину попытались задержать в поезде, а он взорвал гранату Общество, 15:01
Бывшего мэра Ростова-на-Дону Логвиненко задержали Политика, 14:59
Как финансовые инструменты помогают бизнесу решить проблему неплатежей Отрасли, 14:56
Песков заявил, что слова Путина про «Томагавки» не требуют разъяснений Политика, 14:55
Как компании выбирают, кто будет внедрять ИТ-системы. Исследование РБК х Ростелеком, 14:55
Опыт громче слов: на конференции ТОК выступят более 30 экспертов Отрасли, 14:53
Названы мегаполисы — лидеры по росту цен на вторичное жилье за год Недвижимость, 14:46