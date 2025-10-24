На Украине мужчину попытались задержать в поезде, а он взорвал гранату
Мужчина взорвал гранату в поезде на железнодорожной станции Овруч в Житомирской области, когда его пытались задержать, сообщает «РБК Украина» со ссылкой на источники.
«Пока известно о гибели пяти человек, двое ранены. Также есть предварительная информация, что совершивший подрыв был в розыске», — говорится в сообщении.
По данным нацполиции Украины, погибли четыре человека, 12 получили ранения.
«Предварительно установлено, что работники ГНСУ проводили проверку документов у пассажиров дизель-поезда. В это время на перроне один из них привел в действие взрывное устройство», — говорится в сообщении.
Как сообщает телеграм-канал «Киев оперативный», погибла пограничница, двое гражданских лиц и сам подрывник — он скончался в машине скорой помощи. Еще двое военнослужащих и десять гражданских получили ранения.
По данным канала, совершивший подрыв мужчина был жителем Харькова, недавно его задержали за попытку нарушения государственной границы.
